العقارات الفاخرة في رأس الخيمة تواصل جذب الاستثمارات

يشهد القطاع العقاري في رأس الخيمة زخماً متصاعداً، مدفوعاً بتنامي الطلب على المشاريع السكنية الفاخرة، والمنازل الشاطئية ذات الطابع الحصري، في ظل تزايد اهتمام المستثمرين المحليين والدوليين بالإمارة التي ترسخ مكانتها وجهة رئيسية للاستثمار والسياحة الفاخرة، وتسهم المشاريع الجديدة المطلة على الواجهة البحرية في تعزيز جاذبية السوق العقاري، مستفيدة من نمو البنية التحتية، وتوسع المشاريع السياحية والترفيهية، ما يدعم الطلب على الوحدات السكنية عالية الجودة، ويعزز قيمتها الاستثمارية على المدى الطويل.

وفي هذا السياق كشفت شركة «إيليفيت» عن «ذا بيتش فيلا»، آخر وحدة سكنية متاحة ضمن مجموعة «ذا إيديت كولكشن» في مشروع «موندريان جزيرة المرجان بيتش رزيدنسز» برأس الخيمة، بقيمة تبلغ 50 مليون درهم، لتقدم بذلك مسكناً شاطئياً حصرياً، يجمع بين الخصوصية والتصميم العصري والرفاهية على الواجهة البحرية.

وتتألف الفيلا من خمس غرف نوم، وتمتد على مساحة تزيد على 8,470 قدماً مربعة، موزعة على طابقين، مع أسقف يصل ارتفاعها إلى 28 قدماً، وإطلالات مباشرة على الشاطئ.

وتُنفذ الفيلا وفق مواصفات خاصة، وتُسلّم مفروشة بالكامل، مع تصاميم داخلية حصرية، تراعي تفضيلات المالك، وتشمل تجهيزاتها تشطيبات من الرخام والحجر الطبيعي، ومطبخاً عصرياً مجهزاً بالكامل، وأنظمة متكاملة للمنزل الذكي، إلى جانب واجهات زجاجية قابلة للفتح بالكامل ومنطقة مخصصة للشواء، كما توفر موقفين خاصين للسيارات مع إمكانية الوصول المباشر إلى المسكن، بعيداً عن المداخل والمرافق المشتركة.

ويستفيد السكان من مجموعة من المرافق الحصرية في المشروع، تشمل مسبحاً وبار «كورت يارد»، واستوديو للياقة البدنية، ونادي «سكاي كلوب»، وملعب بادل على السطح، فضلاً عن مرافق الاستشفاء والاستجمام، وتُطرح الفيلا بخطة سداد تبلغ 35 % و65 %.

وقال زيشان شاه، المؤسس ورئيس مجلس إدارة «إيليفيت»: «إن الفيلا تجسد فلسفة الشركة القائمة على إعطاء الأولوية لجودة المنتج العقاري والتصميم المدروس والاهتمام بالتفاصيل، مؤكداً أن الشركة حرصت على متابعة مختلف مراحل تطوير المشروع، من التصاميم والمرافق إلى أدق العناصر التي تشكل تجربة السكان اليومية».

وجاء الإعلان خلال حفل «وايت بارتي»، الذي نظمته الشركة في «كاكتس بارك» بدبي في الأول من نوفمبر، وشهد استعراض مستجدات المشروع الرئيسي، الذي تبلغ قيمته 1.4 مليار درهم، حيث أعلنت الشركة إنجاز أعمال التدعيم والدعامات بنسبة 100 %، مع استمرار الأعمال الإنشائية، وفق الجدول الزمني المحدد، كما شهد الحفل تكريم الفائزين في مسابقة «سمر بروكر بونانزا» للوسطاء العقاريين، حيث فاز شاهد عالم، من شركة «إنترست ريل إستيت»، بالمركز الأول، وحصل على سيارة «فيراري F8 تريبوتو» تقديراً لأدائه.