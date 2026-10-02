ريبورتاج تعزّز توسّعها في دبي بإطلاق مشروعين بإجمالي 234 وحدة سكنية

أعلنت مجموعة ريبورتاج عن إطلاق مشروعي «فيرسو» و«إيبوك» بمنطقة «ميدان هورايزن» في دبي، بإجمالي 234 وحدة سكنية، في خطوة استراتيجية تعزّز توسّع المجموعة في الإمارة. ويُعدّ المشروعان أول مشاريع المجموعة في «ميدان هورايزن»، ويقدّمان رؤيتين مختلفتين للحياة العصرية ضمن وجهة سكنية ناشئة تتشكل هويتها حول الواجهات المائية والمساحات الخضراء وسهولة الوصول إلى مختلف أنحاء المدينة.

ويقدم «فيرسو» تصوراً أكثر هدوءاً واخضراراً للحياة في دبي، حيث يجمع بين أسلوب حياة نشط واجتماعي ومساحات تمنح السكان فرصة للابتعاد عن إيقاع المدينة المتسارع. أما «إيبوك» فيستلهم هويته من جماليات التصميم الكلاسيكي ليقدّم تجربة سكنية تتسم بالأناقة الهادئة والخصوصية في الوجهة نفسها. ويمنح المشروعان المشترين خياراً بين تجربتين سكنيتين مختلفتين، مع تركيز مشترك على الراحة اليومية وجودة الحياة.

خطوة مهمة

وقال أندريا نوتشيرا، العضو المنتدب لمجموعة ريبورتاج: «يمثّل إطلاق أول مشاريعنا في ميدان هورايزن خطوة مهمة في توسيع حضور ريبورتاج في دبي. ونرى في هذه الوجهة فرصًا واعدة على المدى الطويل، لما تجمعه من سهولة الوصول والمساحات الخضراء والحياة على الواجهات المائية. ومن خلال إطلاق «فيرسو» و«إيبوك» معاً، نقدّم رؤيتين سكنيتين مختلفتين تلبّيان أولويات متنوعة لدى المشترين. ويعكس ذلك نهجنا في النمو، القائم على اختيار مواقع نرى لها دوراً واضحاً في مستقبل المدينة، وتطوير منازل ذات طابع مميّز توفّر الراحة في الحياة اليومية، بما يعزّز قيمتها على المدى الطويل للسكان والمستثمرين».

ويقدّم «فيرسو» تجربة سكنية فريدة، حيث تلتقي سهولة الوصول إلى حيوية دبي مع القدرة على الابتعاد عن صخبها عند الحاجة. وتمنح المساحات المفتوحة والأجواء الخارجية السكان فرصة للاستمتاع بإيقاع حياة أكثر هدوءاً، فيما تلبّي هذه التجربة تطلّعاتهم إلى حياة نشطة وتواصل اجتماعي، مع توفير الخصوصية ومساحة للراحة والاسترخاء.

وتشمل مرافق «فيرسو» ملعب بادل وصالة رياضية ومسبحاً كبيراً لدعم نمط حياة نشط، إلى جانب منطقة لليوغا ومساحات طبيعية ومقاعد مظللة للاسترخاء. كما يضم مناطق ألعاب للأطفال وSplash Pad ومسبحاً مخصصاً لهم، بالإضافة إلى طاولات كرة القدم وتنس الطاولة، ومنطقة تجارية و192 موقفاً خاصاً للسيارات.

ويقام «فيرسو» على قطعة أرض مساحتها 2,487 متراً مربعاً، ويضم 174 وحدة سكنية، تشمل 113 شقة من غرفة نوم واحدة و59 شقة من غرفتي نوم ووحدتين من أربع غرف نوم، بما يلبي احتياجات شرائح مختلفة من المشترين، من الباحثين عن أول منزل إلى العائلات الأكبر حجماً. ويتكون المشروع من طابقين سفليين وطابق أرضي وطابقين للبوديوم و15 طابقاً علوياً.

حياة عصرية

ويتميّز «إيبوك» بطابع سكني راقٍ، يجمع بين عمارة أنيقة وتفاصيل مدروسة وجمال هادئ. ويستلهم المشروع من التصميم الكلاسيكي عناصر تحافظ على قيمتها وجاذبيتها مع تغيّر الصيحات، ليقدّم منازل تزداد ألفةً بمرور الوقت وتحتفظ بطابعها المميّز.

ويقام «إيبوك» على قطعة أرض مساحتها 1,732 متراً مربعاً، وهو برج متعدد الاستخدامات يضم 60 وحدة سكنية، تشمل 15 شقة من غرفة نوم واحدة و45 شقة من غرفتي نوم، ضمن بيئة سكنية أكثر خصوصية. ويتكون المشروع من طابقين سفليين وطابق أرضي وطابق بوديوم واحد وستة طوابق علوية.

وتكتمل تجربة السكن الراقية بمرافق متنوّعة للترفيه واللياقة والاسترخاء. وتضمّ هذه المرافق صالة للسكان، ومسبحاً كبيراً، وصالة رياضية، ومساحات طبيعية ومناطق جلوس مظللة وممشى يطل على البحيرة. كما يضم المشروع مسبحاً للأطفال وSplash Pad ومناطق ألعاب مخصصة لهم، إلى جانب طاولات كرة القدم وتنس الطاولة، ومنطقة تجارية و67 موقفاً خاصاً للسيارات.

وجهة استراتيجية

وتتيح مرافق ميدان هورايزن لسكان «فيرسو» و«إيبوك» خيارات متنوّعة للاستجمام في الهواء الطلق وقضاء الوقت بجوار المياه، بفضل ما تضمّه من بحيرات كريستالية وقناة مائية وممشى وحديقة مركزية.

كما يتميّز المشروعان بقربهما من أبرز وجهات دبي، إذ يبعدان نحو 10 دقائق بالسيارة عن حي دبي للتصميم ودبي كريك هاربر، ونحو 15 دقيقة عن وسط مدينة دبي ومطار دبي الدولي. ويعزّز قربهما من المدارس ومحمية رأس الخور للحياة الفطرية توازن الموقع بين سهولة الحياة اليومية والقرب من الطبيعة.

ويقدّم إطلاق المشروعين معاً خيارات سكنية متنوّعة للمشترين والمستثمرين في هذه الوجهة المتنامية، ويعزّز حضور مجموعة ريبورتاج في موقع استراتيجي يدعم خطط توسّعها في دبي.