بروبرتي فايندر: دبي تتصدر الصفقات العقارية الأعلى قيمةً في الإمارات 2026

60 - 98

مليون درهم أعلى صفقات الشقق في نخلة جميرا

70 - 147.13

مليون درهم لأعلى صفقة أراضي



أكدت بروبرتي فايندر، أن الصفقات العقارية الأعلى قيمةً في الإمارات خلال عام 2026 تشير إلى سوق أصبحت فيها الشريحة العليا أكثر عمقاً وتركزاً .

ولفتت إلى تصدر دبي جميع الفئات؛ إذ تتراوح أعلى صفقات الشقق بين 60 و98 مليون درهم، بقيادة نخلة جميرا، وتتراوح صفقات الفلل بين 70 و170 مليون درهم، مع تصدر نخلة جميرا مجدداً. أما الأراضي، فتتراوح بين 70 مليون درهم و147.13 مليون درهم لأعلى صفقة مسجلة في جميرا، واللافت أن هذه الأرقام تأتي من عدة مجتمعات سكنية رئيسية، ولا تستند إلى صفقة استثنائية واحدة.

جزيزة السعديات

وقال شريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات لدى بروبرتي فايندر: تعد أبوظبي الأقرب إلى دبي في الشريحة العقارية الفاخرة، ولا سيما في سوق الفلل، حيث تبلغ أعلى الصفقات مئات الملايين من الدراهم. وتتصدر جزيرة السعديات صفقات الشقق بقيمة 45 مليون درهم، فيما تتركز أعلى قيم الأراضي في جزيرتي ياس والريم بواقع 50 مليون درهم لكل منهما.

وتسجل رأس الخيمة أكبر تفاوت بين صفقاتها البارزة. فقد بلغت قيمة إحدى صفقات الشقق في جزيرة المرجان 34 مليون درهم، وصفقة فيلا في ميناء العرب 17 مليون درهم، وهما أعلى بكثير من بقية الصفقات. ويشير ذلك إلى تسارع إعادة تسعير المواقع الساحلية المتميزة في الإمارة، مع بقاء السوق الأوسع أكثر إتاحة.

أما الشارقة، فتتميز بتقارب قيم صفقاتها الأعلى، مع فروق محدودة بين أبرز مناطقها وتصل أعلى قيمة للشقق إلى 5.8 ملايين درهم، وللفلل إلى نحو 12 مليون درهم، وللأراضي إلى 12 مليون درهم. وتتصدر مدينة تلال فئتي الشقق والفلل.