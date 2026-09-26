15 مليار درهم قيمة مشروع «مانشستر سيتي ياس»

أعلنت «أوهانا»، عن وضع حجر الأساس لمشروع «مانشستر سيتي ياس ريزيدنسز من أوهانا»، المجتمع السكني المتكامل على الواجهة المائية لقناة ياس في أبوظبي الذي تبلغ قيمته 15 مليار درهم.

وافتتحت الشركة مركز تجربة العملاء المخصص للمشروع، والذي يتيح للمشترين والمستثمرين المحتملين فرصة التعرّف عن كثب إلى المخطط الرئيسي للمشروع، ووحداته السكنية، وتصاميمه وتشطيباته، إلى جانب موقعه المتميز على الواجهة المائية، بما يمنحهم تصوراً واضحاً عن مستوى الجودة وتجربة المعيشة المتكاملة التي سيوفرها المشروع.

ويمثل وضع حجر الأساس محطة رئيسية في مسيرة تطوير المشروع، ويجسد التزام «أوهانا» بتنفيذه وفق خطة مرحلية تمتد حتى عام 2029.

ويعد «مانشستر سيتي ياس ريزيدنسز من أوهانا» أول مشروع سكني يحمل علامة مانشستر سيتي على مستوى العالم، حيث تمتد هوية النادي إلى مختلف عناصر المشروع، بدءاً من التصميم والمرافق وصولاً إلى التجارب المقدمة للسكان.

ويمتد المشروع على 1.67 مليون متر مربع، ويضم 2,000 وحدة سكنية متنوعة، تشمل فللاً مستقلة من 4 و5 غرف نوم، وفللاً مزدوجة، ومنازل تاون هاوس، ووحدات ميزونيت، وشقق بنتهاوس إلى جانب الشقق السكنية.