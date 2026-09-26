تواصل أعمال البرج التجاري لـ«الدار» بمركز دبي المالي

أعلنت شركة H&H بدء الأعمال الرئيسة لإنشاء البرج التجاري البارز الذي استحوذت عليه شركة الدار في مركز دبي المالي العالمي 2024، لتبدأ بذلك مرحلة جديدة من تنفيذ المشروع الذي يقام في أحد آخر المواقع المتاحة للتطوير ضمن المركز.

وجاء الانتقال إلى هذه المرحلة، بعد الحصول على الموافقة النهائية على رخصة البناء، وترسية عقد الأعمال الإنشائية الرئيسة على شركة دبي للمقاولات.

وقد اكتملت أعمال تجهيز الموقع، بما فيها أعمال الركائز والأعمال التمهيدية، فيما يجري حالياً تنفيذ اللبشة الخرسانية، تمهيداً للانتقال إلى المرحلة التالية من أعمال البناء.

ومن المقرر استكمال البرج في الربع الثاني من عام 2028، وسيوفر أكثر من 60 ألف متر مربع من المساحات المكتبية من الفئة «أ»، ضمن مشروع متكامل متعدد الاستخدامات، ويمتد البرج على 37 طابقاً، تضم مساحات مكتبية وتجارية، من بينها 3 طوابق من المكاتب المفروشة بالكامل.

وقال ميلتوس بوسينيس الرئيس التنفيذي لشركة H&H: «تسهم الشراكات القوية في تحقيق قيمة مستدامة، وتستند شراكتنا مع الدار إلى رؤية مشتركة لتطوير مشاريع بارزة، تدعم نمو دبي على المدى الطويل».