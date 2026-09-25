دبي تعيد رسم خريطتها العقارية عبر مراكز اقتصادية جديدة

لم تعد الطفرة العقارية والمشاريع الاستثمارية في دبي مركزة حول وسط المدينة ومحيط «برج خليفة»، إذ تشهد الإمارة تحولاً عمرانياً نحو بناء مراكز اقتصادية متعددة، قادرة على استقطاب الشركات والسكان والخدمات، بما يعيد تشكيل طبيعة الطلب العقاري خلال المرحلة المقبلة.

وتبرز «دبي الجنوب» في مقدم هذه المناطق، مستفيدة من توسع مطار آل مكتوم الدولي، وموقعها المتصل بميناء جبل علي، وشبكة اللوجستيات والطيران، فيما تتطور «مدينة إكسبو دبي» كمركز حضري دائم، يستثمر إرث «إكسبو 2020»، بينما تواصل «واحة دبي للسيليكون» ترسيخ موقعها كمجمع للتكنولوجيا والابتكار -بحسب موقع كونستراكشن ويك أونلاين constructionweekonline.

وينسجم هذا التحول مع «خطة دبي الحضرية 2040»، التي تعتمد هيكلية تقوم على ستة مراكز حضرية رئيسة، تتركز فيها الوظائف والخدمات والأنشطة الاقتصادية، تشمل ديرة وبر دبي، ووسط المدينة وشارع الشيخ زايد، ومرسى دبي، إلى جانب واحة دبي للسيليكون، و«دستركت 2020»، التي تم تطويرها لاحقاً إلى «مدينة إكسبو دبي»، فيما خُصصت منطقة جبل علي للتنمية بعد عام 2040. كما تركز الخطة على التنمية المرتبطة بوسائل النقل العام، وزيادة الكثافة حول محطات النقل.