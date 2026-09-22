«مجموعة ألِف» تبيع كامل وحدات «لينار» بـ 4 مليارات درهم

أعلنت مجموعة ألِف اكتمال بيع جميع الوحدات السكنية البالغ عددها 2,683 وحدة، والموزعة على خمسة أبراج سكنية في مشروعها «لينار»، البالغ قيمته 4 مليارات درهم والواقع على الواجهة البحرية في منطقة الممزر بالشارقة.

وجاء اكتمال مبيعات المشروع بعد بيع جميع الوحدات في البرجين الأخيرين، اللذين طُرحا ضمن المرحلة الثانية، عقب الإقبال الذي شهدته الأبراج الثلاثة الأولى، فيما من المقرر أن تبدأ أعمال إنشاء المشروع خلال العام الجاري.

وقال رائد كاجور النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ألِف: «إن اكتمال بيع الأبراج السكنية الخمسة في (لينار)، وما شهدته المرحلة الثانية من طلب خلال فترة قصيرة، يعكسان تطوراً واضحاً في توقعات المشترين وفي مفهوم القيمة العقارية نفسه.

فقرارات الشراء اليوم تتجاوز مواصفات الوحدة السكنية لتشمل جودة المشروع ككل، وقدرته على تقديم تجربة سكنية تلائم تطلعات الناس وطريقة حياتهم على المدى الطويل».

ويتزامن نجاح مبيعات «لينار» مع استمرار الأداء القوي للقطاع العقاري في الشارقة؛ إذ تشير التقارير الصادرة عن دائرة التسجيل العقاري في الشارقة إلى أن قيمة التداولات العقارية في الإمارة بلغت 29.5 مليار درهم خلال النصف الأول من 2026، بنمو 9.3%، فيما استحوذت العقارات السكنية على 82.2% من إجمالي معاملات البيع، واستقطب السوق مستثمرين من 121 جنسية.