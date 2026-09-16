«عزيزي» تسلم 10 مشاريع جديدة قبل نهاية 2026

تواصل شركة عزيزي للتطوير العقاري تسريع وتيرة الإنجاز والتسليم عبر محفظة مشاريعها المتنامية، إذ أنجزت الشركة 7 مشاريع منذ مطلع عام 2026 وحتى الآن، وتسعى لتسليم 10 مشاريع إضافية خلال الربع الأخير من العام الجاري. في حين يتواصل العمل الإنشائي في أكثر من 150 ألف وحدة سكنية عبر مراحل مختلفة، ما يعكس حجم وسرعة وتيرة مشاريعها التطويرية القائمة.

ومن بين أبرز المشاريع المدرجة ضمن خطط التسليم مشروع «عزيزي ڤينيس» في «دبي الجنوب»، والذي يسجل تقدماً متسارعاً على صعيدي المبيعات والإنجاز الإنشائي.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «عزيزي»: «مع استعدادنا لتسليم المزيد من المشاريع خلال الأشهر المقبلة، نواصل تركيزنا على الحفاظ على هذا الزخم».