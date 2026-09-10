«عزيزي» تطلق أول مشاريعها في الشارقة بـ 30 مليار درهم

أعلنت عزيزي للتطوير العقاري، عن «عزيزي فلورنس»، أول مشاريعها في إمارة الشارقة بقيمة 30 مليار درهم. ويقدم مشروع «عزيزي فلورنس» وحدات سكنية بنظام التملك الحر، حيث يضم 1130 فيلا، وأكثر من 6000 تاون هاوس، و3500 شقة سكنية، ويشمل المشروع الوحدات السكنية، ومحال التجزئة، والضيافة، والتعليم، والترفيه، والعافية، ويتوسطها حديقة مركزية تمتد على مساحة 1.7 مليون قدم مربعة.

كما يضم المشروع ستة أحياء سكنية، يتميز كل منها بحديقة، ونادٍ مجتمعي، ومركز للخدمات المجتمعية، إلى جانب مساحات خضراء وحدائق منسقة، بما يوفر بيئة سكنية متكاملة تركز على جودة الحياة واحتياجات السكان.

وقال مرويس عزيزي، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة عزيزي: «للشارقة مكانة خاصة في مسيرتي؛ فمنها بدأت رحلتي في دولة الإمارات قبل أكثر من ثلاثة عقود، وفيها كان أول عمل وأول منزل لي.

واليوم، تحمل عودتي إليها مع مشروع «عزيزي فلورنس» معنى شخصياً كبيراً، فهي عودة إلى المكان الذي بدأت منه الحكاية، وهذه المرة بمشروع نطمح من خلاله إلى بناء مجتمع متكامل يوفر للعائلات بيئة للحياة والاستقرار، ويضع جودة الحياة في صميم تفاصيله».