داماك تجمع أبرز البنوك في الإمارات لتقديم تجربة تمويل عقاري متكاملة

أعلنت داماك العقارية، عن تنظيم فعالية داماك للتمويل العقاري، والتي تجمع تحت سقف واحد أبرز البنوك في الإمارات، لتوفر للراغبين في تملك المنازل أو الاستثمار العقاري تجربة أكثر سهولة وكفاءة في مقارنة خيارات التمويل، والحصول على استشارات متخصصة، مع إمكانية الحصول على موافقات مبدئية مباشرة.

وتُقام الفعالية 8 و9 أغسطس في مركز مبيعات داماك لاجونز، من 10:00 صباحاً وحتى 6:00 مساءً، بمشاركة متخصصي التمويل العقاري من بنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك المشرق.

وبدلاً من التواصل مع عدة بنوك بشكل منفصل، تتيح الفعالية للعملاء الاطلاع على حلول التمويل العقاري المقدمة من بنك الإمارات دبي الوطني ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك المشرق ومقارنتها خلال زيارة واحدة. كما يمكنهم الحصول على استشارات مخصصة تتناسب مع احتياجاتهم، مع إمكانية الحصول على موافقات مبدئية مباشرة، وذلك كله في مكان واحد. وتقدم البنوك المشاركة أيضاً مزايا حصرية تشمل الإعفاء من رسوم معالجة طلبات التمويل، واسترداداً نقدياً، وحوافز مالية أخرى تسهم في تقليل التكلفة الأولية لتملك العقار.

سياسة الإقراض

واستناداً إلى أهلية كل عميل وسياسات الإقراض المعتمدة لدى كل بنك، يمكن للمواطنين الإماراتيين الاستفادة من تمويل يصل إلى 85% من قيمة العقار، فيما يمكن للمقيمين الحصول على تمويل يصل إلى 80%. كما تتوفر حلول تمويلية لمشاريع البيع على الخريطة المؤهلة التي بلغت نسبة إنجازها 30%، ما يوسع نطاق خيارات التمويل عبر مجموعة واسعة من العقارات.

كما تتيح الفعالية للمقيمين داخل دولة الإمارات والمشترين الدوليين استكشاف حلول تمويل عقاري مرنة تتناسب مع احتياجاتهم المختلفة. وتشمل الحلول، بالنسبة للعملاء المؤهلين، خيارات تتيح سداد جزء من القسط الشهري فقط خلال فترة إنشاء المشروع، بما يساعدهم على إدارة تدفقاتهم النقدية بكفاءة قبل اكتمال المشروع.

وستسهم الفعالية في تمكين الراغبين في تملك المنازل أو الاستثمار العقاري من اتخاذ قراراتهم بثقة وكفاءة أكبر. وتجسد هذه المبادرة التزام داماك المستمر بتوسيع فرص التملك العقاري، من خلال محفظة متنوعة من المشاريع، مدعومة بحلول تمويلية ميسرة وتجربة متكاملة تضع احتياجات العملاء في صميم أولوياتها.

رحلة التملك

وقالت أميرة سجواني، العضو المنتدب لشركة داماك العقارية: «يمثل شراء العقار أحد أهم القرارات في حياة الأفراد، ويشكل الحصول على التمويل المناسب عنصراً أساسياً في جعل هذه الرحلة أكثر سهولة. وفي داماك، نلتزم بجعل رحلة التملك أكثر سهولة وراحة وانسيابية لعملائنا. ومن خلال جمع أبرز البنوك في دولة الإمارات تحت سقف واحد، نتيح لعملائنا وسيلة عملية ومريحة لتقييم خيارات التمويل العقاري المتاحة واختيار الحلول التمويلية الأنسب لاحتياجاتهم».