6.7 مليارات درهم أرباح «إعمار للتطوير» بزيادة 43 % والمبيعات 22.4 ملياراً

سجلت شركة «إعمار للتطوير»، والتي تمتلك شركة «إعمار العقارية» حصة الأغلبية فيها، أداءً مستقراً خلال النصف الأول من 2026.

وارتكزت النتائج على انضباط في التنفيذ ومتانة في الأسس الاقتصادية لمدينة دبي، ففي ظل التطورات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، واصلت بيئة الأعمال المتنوعة والداعمة في الإمارات توفير مقومات النمو للشركة، التي واصلت تركيزها على التميز التشغيلي، والانضباط المالي، وتحقيق قيمة طويلة الأجل لأصحاب المصلحة.

كما أسهمت محفظة المبيعات المسبقة القوية في تعزيز قدرة إعمار على التعامل مع تقلبات السوق والاستفادة من الفرص مع عودة الأوضاع إلى طبيعتها.

أبرز النتائج

سجلت إعمار للتطوير مبيعات عقارية بقيمة 22.4 مليار درهم (6.1 مليارات دولار) خلال النصف الأول من 2026. وبينما عكست أحجام المبيعات العقارية وتيرة مدروسة استجابة للتطورات الجيوسياسية المتغيرة، حافظت الشركة على انضباطها في التسعير وثقة العملاء في مختلف مجمعاتها المتكاملة، مع اختيار التوقيت المناسب لإطلاق المشاريع.

وبلغت الإيرادات المتراكمة 127.7 مليار درهم (34.8 مليار دولار) حتى 30 يونيو 2026، بزيادة 8% مقارنة بالنصف الأول من 2025. وارتفعت الإيرادات إلى 13.3 مليار درهم (3.6 مليارات دولار) خلال النصف الأول بنمو 34% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بفضل التقدم المطرد في تنفيذ المشاريع وتسجيل الإيرادات المرتبطة بالمشاريع الجارية.

الأرباح

وبلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك 7.1 مليارات درهم (1.9 مليار دولار)، بزيادة 42% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ما يعكس استمرار الانضباط التشغيلي وقوة محفظة الشركة وارتفع صافي الأرباح بعد احتساب الضرائب إلى 6.7 مليارات درهم (1.8 مليار دولار)، بنمو 43% على أساس سنوي، فيما بلغ هامش صافي الربح 50%.

وخلال النصف الأول تقدمت الأعمال الإنشائية في جميع المشاريع قيد التنفيذ وفق الجداول الزمنية المحددة، ما يؤكد التزام الشركة بالتنفيذ المنضبط، والحوكمة الفعالة، ومواصلة تسليم المشاريع في مواعيدها.

تواصل إعمار الاستفادة من واحدة من أكبر محافظ الأراضي وأكثرها تنوعاً ضمن المخططات الرئيسية في المنطقة، إذ تضم نحو 287 مليون قدم مربعة من فرص التطوير متعددة الاستخدامات. وتتمتع هذه الأراضي بمواقع استراتيجية تدعم توسع المجموعة المستمر وتحقيق قيمة طويلة الأمد لمساهميها.