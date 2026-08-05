دانوب العقارية تُطلق عرضاً يتيح تملّك المنازل في دبي دون دفعة أولى

أعلنت دانوب العقارية، الرائدة في ابتكار حلول مرنة لتسهيل تملّك العقارات، والتي رسّخت مكانتها في السوق من خلال إطلاق خطة السداد الشهرية الشهيرة بنسبة 1%، عن عرض حصري لفترة محدودة يمنح المشترين فرصة استثنائية لتملّك منزل في دبي دون دفعة أولى، مع خطة سداد ميسّرة بنسبة 2% شهرياً فقط

ويشمل العرض مشروعي بايز 101 من دانوب وبايز 102 من دانوب، اللذين يقعان في قلب منطقة الخليج التجاري (بيزنس باي)، إحدى أكثر الوجهات السكنية والاستثمارية حيويةً في دبي، بما يتيح للمشترين فرصة امتلاك منزل فاخر في موقع استراتيجي يجمع بين جودة الحياة والقيمة الاستثمارية.

ويُعد بايز 101 من دانوب وبايز 102 من دانوب من أبرز المشاريع السكنية المرتقبة في دبي، إذ يتجاوز ارتفاع كل منهما 100 طابق، ليشكّلا إضافة مميزة إلى أفق المدينة العمراني. ويضم المشروعان أكثر من 50 مرفقاً ترفيهياً وخدمياً عالمياً، إلى جانب مهبط للطائرات العمودية على سطح البرج، ووحدات سكنية فاخرة صُممت لتلبية متطلبات الحياة العصرية.

ويتمتع المشروعان بموقع استثنائي في قلب الخليج التجاري (بيزنس باي)، على بُعد دقيقتين فقط من وسط مدينة دبي وبرج خليفة، وعلى مسافة قصيرة سيراً على الأقدام من محطة مترو الخليج التجاري، ما يوفر للسكان سهولة الوصول إلى مختلف أنحاء الإمارة

وبهذه المناسبة، قال رضوان ساجان، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة دانوب

"لطالما التزمنا بتقديم حلول مبتكرة تجعل تملّك المنازل في دبي أكثر سهولة وفي متناول شريحة أوسع من المشترين. ويجسد هذا العرض رؤيتنا الرامية إلى إزالة العوائق أمام التملّك، من خلال إلغاء الدفعة الأولى وتوفير خطة سداد ميسّرة بنسبة 2% شهرياً فقط.

كما يوفّر مشروعا بايز 101 من دانوب وبايز 102 من دانوب فرصة استثنائية لامتلاك منزل فاخر في قلب منطقة الخليج التجاري، إحدى أكثر المناطق طلباً ونمواً في دبي، لما تتمتع به من موقع استراتيجي، ومستوى معيشي راقٍ، وآفاق استثمارية واعدة

ومع استمرار الطلب القوي على العقارات في المواقع المركزية، تواصل منطقة الخليج التجاري (بيزنس باي) تحقيق أداء قوي من حيث نمو رأس المال والعوائد الإيجارية، ما يجعل بايز 101 من دانوب وبايز 102 من دانوب خياراً جذاباً للمستخدمين النهائيين والمستثمرين الباحثين عن قيمة استثمارية طويلة الأمد

وتواصل دانوب العقارية الإسهام في تعزيز مكانة دبي كإحدى أبرز الوجهات العالمية للاستثمار العقاري، من خلال تطوير مشاريع عالية الجودة مدعومة بحلول سداد مبتكرة تلبي احتياجات المشترين، مستفيدةً من البيئة الاستثمارية المتطورة التي توفرها الإمارة، ورؤيتها الاقتصادية الطموحة، وبنيتها التحتية عالمية المستوى

نبذة عن دانوب العقارية

تُعد دانوب العقارية، إحدى شركات مجموعة دانوب التي أسسها رضوان ساجان عام 1993، من أبرز شركات التطوير العقاري الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

واشتهرت الشركة بإطلاق خطة السداد الشهري بنسبة 1% التي أسهمت في إحداث تحول في سوق العقارات، كما تتميز بتطوير وحدات سكنية مفروشة بالكامل تضم أكثر من 40 مرفقاً خدمياً وترفيهياً، إلى جانب سجل حافل في تنفيذ مشاريع عالية الجودة والالتزام بتسليمها في مواعيدها