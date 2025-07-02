3.2 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس 3.2 مليارات درهم تمت عبر 965 صفقة.

وشهدت الدائرة تسجيل 804 مبايعات بقيمة 2.7 مليار درهم، منها 104 مبايعات لأراضٍ، و651 مبايعة لوحدات سكنية و49 مبايعة لمبانٍ.

وسجل السوق العقاري صفقة بيع لقطعة أرض مخصصة لنادٍ رياضي في منطقة «هورايزون» بقيمة 165 مليون درهم، كما بيعت شقة سكنية فاخرة على الخارطة في منطقة زعبيل الثانية ضمن مشروع «أكالا هوتيلز آند ريزيدينسيز» بقيمة 125 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 451 مليون درهم تمت عبر 147 معاملة، منها 30 رهناً لأرض، و103 رهون لوحدات سكنية، و26 رهناً لمبانٍ، كما شهد السوق تسجيل 14 هبة بقيمة 70 مليون درهم.