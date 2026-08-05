«مِراس» تختار «إنترناشيونال فاونديشن» لتنفيذ تجهيزات «نوريل»

أعلنت «مِراس»، التابعة لـ «دبي القابضة للعقارات»، عن ترسية عقد على «إنترناشيونال فاونديشن جروب» للبدء بتنفيذ أعمال التجهيزات الأساسية في مشروع «نوريل»، إيذاناً بانطلاق المرحلة التالية في تنفيذ المشروع السكني المتميز ضمن مجمع «مدينة جميرا ليفنج».

ويشمل العقد تجهيز وتهيئة الموقع، بالإضافة إلى تصميم وتنفيذ أعمال التدعيم والأساسات للمرحلة الأولى من المشروع.

وتمثل ترسية العقد أحد الإنجازات المهمة في تنفيذ مشروع «نوريل»، ما يعزز مواصلة تقدم «مِراس» في «مدينة جميرا ليفنج» وبرنامجها الواسع الطموح لتطوير المشاريع السكنية.

ويضم مشروع «نوريل» 236 شقة تراوح مساحتها بين غرفة نوم واحدة وأربع غرف نوم موزعة على ثلاثة مبانٍ سكنية عصرية.

ويربط بين هذه المباني جسر معلق مميز وحدائق معلقة تم تنسيقها بعناية، ما يعزز التواصل بين السكان ويوفر مساحات مشتركة راقية بإطلالات بانورامية على المدينة.

ويقع مشروع «نوريل» على بعد لحظات من شاطئ جميرا، ويوفر سهولة الوصول إلى عدد من معالم دبي السياحية ووجهاتها الرائدة في أسلوب الحياة العصري والأعمال والترفيه، حيث يجمع بين الهندسة المعمارية المعاصرة والطابع الراسخ والبيئة الملائمة للمشي في «مدينة جميرا ليفنج».

وباعتباره أحدث إضافة إلى مجمع «مدينة جميرا ليفنج»، يواصل «نوريل» التزام «مِراس» ببناء أحياء سكنية مصممة بعناية تجمع بين الحياة الراقية والتواصل الاستثنائي وجودة الحياة.