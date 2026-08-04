دبي تشهد صفقات بيع عقارية استثنائية لنخبة أصحاب الثروات

أعلنت شركة «إيه إم آي إس» عن بيع جميع القصور الستة المميزة، ضمن «فلور دو جاردان» من «جاكوب آند كو» في «ميدان ديستريكت 11» قبل الإطلاق الرسمي، محققة مبيعات إجمالية بقيمة 300 مليون درهم، وذلك بعد أقل من شهر على وضع حجر الأساس لهذا المشروع في يونيو.

وتُعد هذه القصور الستة الأعلى قيمة ضمن المشروع، ولم يتم إطلاقها بشكل رسمي أو طرحها للبيع علناً عبر حملات تسويقية تقليدية، بل أُتيحت حصرياً من خلال طلبات خاصة وُجّهت إلى نخبة من أصحاب الثروات الكبيرة، وقد حُجزت جميع القصور بالكامل قبل الإطلاق الرسمي للمشروع المقرر في وقت لاحق من هذا العام.

ويؤكد بيع هذه الوحدات التي بلغت قيمتها 300 مليون درهم خلال أسابيع من بدء أعمال إنشاء المشروع استمرار الزخم، الذي يشهده سوق المشاريع السكنية فائقة الفخامة في دبي، كما يعكس تنامي إقبال المستثمرين على المساكن الفاخرة التي تحمل توقيع علامات عالمية، ولا سيما تلك التي تطورها شركات تتمتع بسجل موثوق في التنفيذ والتسليم، وتُحرز تقدماً ملموساً في أعمال البناء، مع التزامها بتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.

وقال نيراج ميشرا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إيه إم آي إس» للتطوير العقاري: «لا تقتصر أهمية هذا الإنجاز على بيع ستة قصور استثنائية، بل تعكس الثقة المتواصلة التي يحظى بها سوق العقارات الفاخرة في دبي لدى المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، كما تؤكد المكانة التي باتت تحتلها شركات التطوير العقاري القادرة على الوفاء بوعودها، مثل «إيه إم آي إس»، واليوم، تغيرت أولويات أصحاب الثروات الكبيرة؛ فلم تعد العلامة الفاخرة وحدها كافية لاتخاذ قرار شراء وحدة سكنية ما، بل أصبحوا يولون أهمية أكبر لجودة التنفيذ والبناء، والثقة بأن المشروع سيُنجز ويُسلَّم وفق المواصفات المعلنة، وهذا هو النهج الذي نتبعه في «إيه إم آي إس»، فنحن نبدأ بتنفيذ مشاريعنا قبل طرحها للبيع، ونتخذ قراراتنا الاستثمارية وفق رؤية طويلة الأمد، ونركز على بناء قيمة مستدامة، بدلاً من السعي وراء المكاسب سريعة».

وتعد هذه القصور المميزة أبرز وحدات مشروع «فلور دو جاردان»، كما تجسّد بأبهى صورة رؤية «جاكوب آند كو» في تصميم المساكن الفاخرة، وقد أشرف جاكوب أرابو بنفسه على تصميمها، ووضع أيضاً الرؤية التصميمية للمشروع بأكمله، لتجسّد هذه المنازل الستة بصمته الإبداعية في أدق تفاصيلها، وقد استُلهم تصميمها من الدقة والحرفية اللتين تشتهر بهما العلامة في صناعة الساعات الراقية والمجوهرات الفاخرة، وهو ما يتجلّى في تناسق المساحات، وروعة التشطيبات، والتفاصيل المعمارية، والتصميم الداخلي، وصولاً إلى أسلوب الحياة الذي توفره.

ويشغل كل قصر قطعة أرض خاصة تزيد مساحتها على 9,100 قدم مربعة، فيما تمتد مساحته المبنية إلى أكثر من 17,000 قدم مربعة موزعة على أربعة طوابق، تضم ست غرف نوم لكل منها حمام خاص، إلى جانب مرافق مخصصة للخدم، ومصعدين، ودرجاً مميزاً يشكل العنصر التصميمي الأبرز في القصر.

ويُعد الطابق السفلي، الذي تزيد مساحته على 5,800 قدم مربعة، من أبرز ما يميز هذه القصور، إذ يضم سينما خاصة، وجهازاً لمحاكاة لعبة الجولف، واستوديو للياقة البدنية، بالإضافة إلى موقف سيارات خاص يتيح الدخول مباشرة إلى القصر، بما يضمن أعلى مستويات الخصوصية.

وصُممت هذه القصور ضمن مجمع سكني خاص ومسوّر، ويضم كل منها مسبح إنفينيتي، ومدفأة خارجية، وساحة مخصصة لليوغا والتأمل، كما خُصص لملّاك القصور الستة منتجع صحي وصالة للعناية بالصحة، في ميزة تنفرد بها هذه القصور دون غيرها من الوحدات السكنية في المشروع، بما يعزز طابعها الحصري، ويمنح قاطنيها مستوى رفيعاً من الخصوصية والرفاهية، ولا تقتصر قيمة هذه القصور على ارتباطها بعلامة «جاكوب آند كو» فحسب، بل أيضاً لكونها توفر قدراً استثنائياً من الفخامة، وتجربة سكنية يصعب مضاهاتها.

يضم «فلور دو جاردان» 19 فيلا وستة قصور، ما يجعله واحداً من أكثر المشاريع السكنية، التي تحمل توقيع علامات عالمية تميزاً وحصرية في منطقة ميدان. واستُوحي اسم المشروع من إحدى أشهر مجموعات الساعات لدى «جاكوب آند كو»، ليترجم الهوية التصميمية للعلامة إلى تجربة سكنية متكاملة، كما يضم المشروع مجموعة من المرافق الراقية، تشمل نادياً خاصاً للسكان، واستوديو للياقة البدنية، وبحيرة داخلية، وحدائق وممرات منسقة، ومنطقة مخصصة لألعاب الأطفال، إلى جانب نظام أمن وحراسة على مدار الساعة.

ويؤكد بيع جميع القصور المميزة، الذي يضمها هذا المشروع قبل إطلاقه بشكل رسمي النهج الذي تتبعه «إيه إم آي إس» والقائم على البدء بتنفيذ مشاريعها قبل المباشرة بعمليات البيع، فمنذ دخولها سوق دولة الإمارات نجحت الشركة في توسيع محفظتها التطويرية لتتجاوز قيمتها ملياري درهم عبر ستة مشاريع خلال أقل من عامين، مع الحفاظ على نموذج أعمال ممول بالكامل لا يعتمد على أي مديونية. وتتواصل أعمال الإنشاء بوتيرة متسارعة في مشروع «فلور دو جاردان»، إلى جانب مشروع «وودلاند ريزيدنسز» في «ميدان ديستريكت 11»، ليتم تسليمه وفق الجدول الزمني المحدد للتسليم.

ورغم أن «إيه إم آي إس» كانت من بين آخر المطورين الذين استحوذوا على أراضٍ في «ميدان ديستريكت 11»، فإنها تمضي بخطى ثابتة لتكون من أوائل المطورين الذين ينجزون مشاريعهم في المنطقة، مواصلةً ترسيخ ثقة المشترين، بفضل سجلها الموثوق في التنفيذ، والتزامها بالتسليم في المواعيد المحددة.