بيع فيلا فاخرة في دبي بـ 110 ملايين درهم

أعلنت شركة «بي إكس بي إستيتس» (BXB Estates) تحقيق إنجاز قياسي جديد في سوق العقارات الفاخرة بدولة الإمارات، مع إتمامها صفقة بيع فيلا فاخرة بقيمة قياسية بلغت 110 ملايين درهم في منطقة عقارات جميرا للغولف (Jumeirah Golf Estates) في دبي.

تسهم الصفقة بإرساء معيار جديد للتميز في أحد المجتمعات السكنية المرموقة في دبي. وتولّى ألفي تبريز، الشريك الإداري في شركة BXB Estates، قيادة عملية التفاوض على الصفقة، التي تجاوزت الرقم القياسي السابق لبيع فيلا جاهزة ومكتملة، والبالغ 58 مليون درهم.

وتمثّل الصفقة محطة محورية بارزة، تعزز المكانة المتميزة لمنطقة عقارات جميرا للغولف في قطاع العقارات السكنية الفاخرة في دبي، والوجهة المفضلة التي تستقطب العملاء الباحثين عن الخصوصية والمساحة الفسيحة والقيمة طويلة الأمد.

وقال ألفي تبريز، الشريك الإداري في BXB Estates: «عندما نتعامل مع الأصول العقارية الفاخرة، نعرف تماماً أن الفرص المتميزة لا يتم التسويق لها عبر الإعلانات العامة. وتبقى دبي الوجهة المفضّلة لأغنياء العالم، إيماناً منهم بقيادتها الرشيدة ورؤيتها الطموحة ومستقبلها الواعد. لا تزال مستويات الطلب في سوق العقارات الفاخرة قوية للغاية، إذ تحافظ العقارات المتميزة دائماً على قيمتها الاستثنائية.

وتمتد الفيلا الفاخرة على مساحة بناء تبلغ 21.714 قدماً مربعة ضمن قطعة أرض فسيحة بمساحة 15.873 قدماً مربعة وتضمّ ست غرف نوم رئيسية، فضلاً عن 9 حمامات، و4 صالات معيشة، ومكتب منزلي، وصالة بار، وسينما خاصة، وشرفة فسيحة على السطح.

كما تتألف الفيلا من مرافق متنوعة للصحة والعافية تشمل قاعة متكاملة للألعاب الرياضية، وساونا، إلى جانب جناح للعلاجات الصحية وغرفة مخصّصة لتصفيف الشعر، بما يجسد فلسفة التصميم المتقن والحرفية الراقية وأسلوب الحياة الفاخر الذي أصبح عنواناً لسوق السكن الفاخر في دبي.