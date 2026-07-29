2.2 مليار درهم أرباح قياسية لـ "مدن" في النصف الأول

أعلنت "مدن" القابضة عن تحقيق نتائج مالية قياسية خلال الأشهر الستة الأولى المنتهية في 30 يونيو 2026، مواصلة بذلك الزخم الذي حققته على مدار العامين الماضيين. وبلغت الأرباح المعدلة للمجموعة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 3 مليارات درهم، في حين بلغ صافي أرباح المجموعة 2.2 مليار درهم.

ونجحت المجموعة في تحويل الطلب المستمر من العملاء والتنفيذ المدروس ومواصلة الأداء التشغيلي إلى إيرادات نصف سنوية قوية، مع الحفاظ على ربحية قوية ومواصلة تنفيذ أولوياتها الاستراتيجية طويلة الأجل.

كما حققت المجموعة مستويات قياسية من حيث المبيعات العقارية والإيرادات المتراكمة للمشاريع قيد التنفيذ، الأمر الذي يؤكد استمرار الطلب ويعزز الرؤية الواضحة للإيرادات المستقبلية.

ويعكس الأداء القوي الذي حققته "مدن" منذ بداية عام 2026 قوة نموذج أعمال المجموعة القائم على تنوع قطاعات الأعمال، حيث تفوق أداء الأشهر التراكمي للمجموعة خلال النصف الأول من العام الحالي على الفترة نفسها من العام الماضي. كما عززت الاستثمارات المتواصلة في الكفاءات والقدرات التشغيلية والقدرات المؤسسية من قدرة المجموعة على دعم مسيرة النمو المستقبلي.

وواصلت المجموعة تنفيذ أولوياتها الاستراتيجية بكفاءة بفضل مرونة الأسس الاقتصادية لإمارة أبوظبي واستمرار ثقة المستثمرين.

وجاء هذا النمو نتيجة تسارع وتيرة تسجيل الإيرادات مدفوعاً بالتقدم المتواصل في مشاريع التطوير إلى جانب استقرار تدفقات الإيرادات المتكررة.

وبفضل الأداء القوي الذي حققته خلال النصف الأول من عام 2026، تدخل "مدن" النصف الثاني من العام مدعومة بمستوى قياسي من الإيرادات المتراكمة للمشاريع قيد التنفيذ، وسيولة قوية، ومحفظة متنامية من المشاريع التطويرية، تقوم على نموذج أعمال متنوع ونهج إنجاز مدروس.

ومن المتوقع أن يسهم التقدم المتواصل في محفظة مشاريعها التطويرية في تسريع إنجاز المشاريع وتسليمها، ودعم تسجيل الإيرادات خلال الفترات المقبلة لتعزيز قدرة المجموعة على تحقيق نمو مستدام في الأرباح وخلق قيمة طويلة الأجل.

وسجلت إيرادات المجموعة مستويات قياسية خلال الأشهر الستة الأولى، حيث بلغت 9.2 مليارات درهم، بنمو 40% على أساس سنوي، مدفوعة بالنمو الذي شهدته عدة قطاعات أعمال، وتسارع وتيرة تسجيل الإيرادات مدفوعاً بالتقدم المتواصل في مشاريع التطوير، إلى جانب المساهمة الكاملة لمجموعة “أرينا” خلال النصف الأول عقب استحواذ المجموعة عليها في مايو 2025، وتحسن أداء قطاع الضيافة، واستقرار إيرادات التأجير المتكررة.

وقال جاسم بوعتابه الزعابي رئيس مجلس إدارة مجموعة "مدن القابضة": تعكس نتائج "مدن" خلال النصف الأول من عام 2026 نجاح المجموعة في مواصلة تنفيذ رؤيتها الاستراتيجية طويلة الأجل، وترجمة طموحاتها إلى نتائج ملموسة وقيمة مستدامة.

كما تؤكد الإنجازات التي حققتها مختلف قطاعات أعمالنا قوة نموذج أعمال المجموعة، وما تتمتع به من كفاءة تشغيلية ونظرة استشرافية، بما يرسخ قدرتها على مواصلة النمو وتحقيق أداء مستدام.

وانطلاقاً من منظومة أعمال متنوعة وحضور دولي متسارع النمو، تواصل "مدن" تعزيز جاهزيتها للاستفادة من الفرص الواعدة وتحقيق قيمة طويلة الأجل للمساهمين.

وسنواصل التركيز على توسيع نطاق أعمالنا وترسيخ حضورنا العالمي، بما يحقق قيمة مستدامة للمستثمرين والعملاء، ويسهم في دعم مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لإمارة أبوظبي.