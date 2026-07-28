إنجاز 85% من مشروع «قبائل هيلز» في عجمان

كشفت «عارف للتطوير» أن نسبة الإنجاز الإنشائي في مشروع «قبائل هيلز» بلغت نحو 85 %، مع تقدم في جدول التنفيذ يقارب شهرين عن الخطة الزمنية المعتمدة، فيما يُنتظر تسليم المشروع في ديسمبر 2027.

كما حقق المشروع أداءً مميزاً على صعيد المبيعات، إذ تم بيع نحو 60 % من وحداته خلال الأشهر الأربعة الأولى من إطلاقه، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة من المستثمرين والمشترين في المشاريع السكنية التي توفر جودة البناء، والتصميم المتميز، والتنفيذ وفق أعلى المعايير.

وحصدت شركة «عارف للتطوير»، جائزة «مجمع الفلل الفاخرة للعام» عن مشروعها الرائد «قبائل هيلز»، وذلك خلال الدورة التاسعة من جوائز التميز الذهبي التي أقيمت في منتجع وسبا تاج إكزوتيكا نخلة جميرا دبي.

وتسلّم الجائزة مؤسس ورئيس مجلس إدارة الشركة «عارف عبداللطيف»، خلال الحفل الذي أُقيم يوم 25 يوليو 2026، برعاية كريمة من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش وعضو مجلس الوزراء في دولة الإمارات.

ويُعد مشروع «قبائل هيلز» أحد المشاريع السكنية الفاخرة في إمارة عجمان، حيث يضم مجموعة من الفلل الراقية التي تمتاز بالمساحات الرحبة، والتصاميم المعمارية الفريدة، والبيئة المجتمعية المتكاملة التي تم التخطيط لها بعناية.

ويجسد المشروع رؤية الشركة في تقديم مفهوم مختلف للسكن، يتجاوز النماذج التقليدية للفلل، من خلال التركيز على الهوية المعمارية لكل منزل، وكفاءة التصميم، والخصوصية، والقيمة المستدامة على المدى الطويل.

وقال عارف عبد اللطيف، مؤسس ورئيس مجلس إدارة «عارف للتطوير»: «نفخر بحصولنا على جائزة التميز الذهبي خلال حفل مرموق أُقيم برعاية الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وهو إنجاز يمثل محطة مهمة في مسيرة الشركة.»

وأضاف: «يجسد سموه قيم التسامح والتعايش والقيادة التي أسهمت في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كنموذج عالمي للنجاح، وهي المبادئ التي تلهمنا لتطوير مشاريع عقارية تخدم الإنسان، وتعزز جودة الحياة، وتسهم في دعم مسيرة القطاع العقاري بالدولة».

وأشار إلى أن مشروع «قبائل هيلز» يعكس رؤية الشركة في بناء أكثر من مجرد مساكن فاخرة، قائلاً: «نسعى إلى تطوير منازل تتميز بالتصميم المدروس، والخصوصية، والهوية المعمارية، والوظائف العملية، بما يضمن قيمة مستدامة للملاك والمستثمرين».

وأكد أن هذا الإنجاز هو ثمرة جهود فريق العمل والشركاء والاستشاريين والعملاء، وكل من أسهم في نجاح المشروع منذ انطلاقته.

وأكدت الشركة أن هذا التكريم يشكل حافزاً إضافياً لمواصلة تنفيذ مشروع «قبائل هيلز» وفق أعلى معايير التصميم والبناء وتجربة العملاء.