الشركات توسع محفظة مشاريعها في دبي.. و«فيتر ريزيدينس» الأحدث

تواصل الشركات الكبرى في دبي إطلاق مشاريع توسعية ضخمة لتعزيز محافظها الاستثمارية، مدفوعة بالنمو الاقتصادي والسكاني القوي، وفي أحدث المشاريع، فقد أعلنت «أوبجكت ون» عن اكتمال أعمال البناء في مجمع «فيتر ريزيدينس» السكني، مشروع الشركة الثاني في الحي 12 من قرية جميرا الدائرية، أحد أكثر الأحياء السكنية جذباً وحيوية وملاءمة للعائلات في دبي.

يتميز مشروع «فيتر ريزيدينس» بارتفاعه المكون من 25 طابقاً، ويضم 175 شقة تتنوع بين 34 وحدة استوديو، و91 وحدة بغرفة نوم واحدة، و42 وحدة بغرفتي نوم، و8 وحدات بثلاث غرف نوم.

وتعد منطقة قرية جميرا الدائرية واحدة من أكثر المناطق طلباً للاستئجار في دبي، مدفوعة بطلب مستمر من السكان والمستثمرين على فئة العقارات الموجهة للطبقة المتوسطة. تواصل الشقق السكنية هيمنتها على المشهد العقاري في قرية جميرا الدائرية، حيث تستحوذ على 61% من عمليات البحث عن عقارات للشراء و80% من عمليات البحث عن عقارات للإيجار، ما يعزز مكانة المنطقة وجهة سكنية تتميز بموقعها الاستراتيجي الذي يسهل الوصول إليه وبما تقدمه من قيمة عالية.

وقالت تاتيانا تونو، الرئيسة التنفيذية لشركة «أوبجكت ون»: «يجسد مشروع «فيتر ريزيدينس» نهجنا في التطوير العقاري بدبي، والذي يرتكز على الاستمرارية، وجودة البناء، والثقة النابعة من الدقة والاتساق في التنفيذ. تتواءم مشاريعنا مع خطة دبي الحضرية 2040 من خلال التركيز على تعزيز الترابط المجتمعي، وتوفير سبل الراحة اليومية، وتهيئة بيئات سكنية مصممة للارتقاء بمعايير وجودة الحياة على المدى الطويل. في أوبجكت ون، نواصل التزامنا الراسخ بتقديم مشاريع عقارية تحافظ على قيمتها، وتلبي احتياجات السكان، وتساهم في رسم ملامح مستقبل دبي».

ويقع المشروع على مقربة من سيركل مول ودبي هيلز مول ومرسى دبي، فضلاً عن قربه من مراكز الأعمال والوجهات الترفيهية الرئيسية، مع توفر مداخل مباشرة تؤدي إلى شارع الخيل وشارع الشيخ محمد بن زايد.

ومن المتوقع أن تعزز المرحلة الثانية من مشروع تطوير شارع حصة، الذي تنفذه هيئة الطرق والمواصلات، من سهولة الوصول إلى المنطقة، وذلك من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية للطرق وتقليص زمن تنقل السكان في المناطق المحيطة.