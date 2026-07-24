ارتفاع مبيعات المنازل الجديدة في أمريكا لأول مرة خلال 3 أشهر

ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة خلال يونيو للمرة الأولى في 3 أشهر، مع لجوء شركات البناء إلى تقديم خصومات وحوافز أكبر لتعويض تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على الرهن العقاري وضعف ثقة المستهلكين.

وأظهرت بيانات صدرت الجمعة أن ارتفاع مبيعات المنازل الجديدة الشهر الماضي جاء بالتزامن مع انخفاض متوسط أسعار البيع، في إشارة إلى استمرار الضغوط على شركات البناء لدعم الطلب وتقديم حوافز للمشترين.

وأشارت البيانات إلى تراجع مخزون المنازل، مما خفّض المعروض للبيع إلى 9.3 أشهر من المعروض وفق وتيرة المبيعات الحالية، وذلك مقارنة بـ 9.4 أشهر في قراءة مايو.