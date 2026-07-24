المليارات تؤكد استمرار جاذبية دبي وجهةً للاستثمار العقاري

86.8 مليار درهم مبيعات أكبر 10 مطورين

«إعمار» تنجز 9 مشاريع وتعمل على 150 مشروعاً قيد الإنشاء

«داماك» تسلم 7 مشاريع وتمتلك 113 مشروعاً قيد التطوير

يواصل القطاع العقاري في دبي تسجيل أداء قوي خلال عام 2026، مدفوعاً باستمرار الطلب على الوحدات السكنية في مختلف الشرائح، من العقارات الفاخرة إلى المشاريع متوسطة التكلفة، في وقت تؤكد فيه مؤشرات السوق تنوع قاعدة المشترين، واتساع نشاط المطورين العقاريين.

ويكشف تحليل جديد صادر عن شركة «إف إيه إم العقارية» (fäm العقارية)، استناداً إلى بيانات منصة DXBinteract، عن استمرار هيمنة كبار المطورين على حركة السوق، مع بروز اتجاهين رئيسين يتمثلان في قوة الطلب على العقارات الفاخرة، واستمرار النشاط المكثف في قطاع الوحدات التي تقل قيمتها عن مليوني درهم.

وبحسب التقرير، تصدرت إعمار قائمة المطورين من حيث القيمة الإجمالية لمعاملات البيع منذ بداية العام، بعدما سجلت مبيعات بقيمة 30.6 مليار درهم، متقدمة بفارق كبير على داماك، التي جاءت في المركز الثاني بقيمة 16.7 مليار درهم، بما يعكس استمرار الطلب على مشاريعها في أبرز المناطق الحيوية بالإمارة.

كما حافظت «إعمار» على صدارتها في سوق العقارات الفاخرة التي تزيد قيمة الوحدة فيها على 15 مليون درهم، بعد تنفيذ 387 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 8.4 مليارات درهم، متقدمة على أمنيات التي سجلت 212 صفقة بقيمة 6.5 مليارات درهم، وهو ما يعكس استمرار تدفق المستثمرين نحو الأصول العقارية عالية القيمة في دبي.

سوق العقارات المتوسطة

في المقابل، أظهرت البيانات أن عزيزي للتطوير العقاري عززت موقعها كأكثر المطورين نشاطاً في سوق العقارات متوسطة الأسعار، والتي تقل قيمة وحداتها عن مليوني درهم، كما تصدرت إجمالي عدد معاملات بيع الوحدات السكنية منذ بداية العام.

وسجلت الشركة 8,411 صفقة، منها 8,053 صفقة في قطاع العقارات المتوسطة بقيمة 6.6 مليارات درهم، متقدمة على بن غاطي، التي سجلت 4,268 صفقة بقيمة 4.5 مليارات درهم، ثم داماك بـ 2,243 صفقة بقيمة 2.5 مليار درهم.

وتعكس هذه الأرقام استمرار الطلب القوي على الوحدات السكنية متوسطة الأسعار، مدعوماً بنمو عدد السكان، وزيادة أعداد المستثمرين والمقيمين الجدد، إلى جانب استمرار جاذبية دبي كوجهة للاستثمار العقاري.

نشاط المطورين

وأظهرت بيانات السوق أن أكبر عشرة مطورين عقاريين سجلوا منذ بداية العام 36,808 معاملات بيع، بقيمة إجمالية بلغت 86.8 مليار درهم، ما يعكس استمرار النشاط المرتفع في القطاع، رغم اتساع قاعدة المنافسة بين المطورين.

وفي جانب التطوير والإنجاز، واصلت إعمار تعزيز حضورها، بعدما أنجزت 9 مشاريع تضم 3,819 وحدة سكنية منذ بداية العام، كما تمتلك حالياً 150 مشروعاً قيد الإنشاء، وهو أعلى عدد بين جميع المطورين.

وجاءت داماك في المرتبة الثانية من حيث المشاريع المنجزة، بعد تسليم 7 مشاريع تضم 2,591 وحدة، إضافة إلى امتلاكها 113 مشروعاً قيد التطوير، بما يؤكد استمرار توسعها في السوق.

أما ريبورتاج، فقد تصدرت قائمة المطورين من حيث عدد المشاريع الجديدة التي تم إطلاقها خلال عام 2026، بإجمالي 16 مشروعاً، كما جاءت ضمن أكبر عشرة مطورين في مبيعات الوحدات التي تقل قيمتها عن مليوني درهم، مسجلة 1,322 صفقة، إلى جانب 1,544 صفقة ضمن إجمالي المبيعات.

قال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة «إف إيه إم العقارية» (fäm العقارية): «إن استمرار كبار المطورين العقاريين في دبي في قيادة المبيعات في قطاعي العقارات الفاخرة والمتوسطة طوال العام، يُعدّ مؤشراً واضحاً على قوة السوق، وهذا يدلّ على عدم تركز الطلب في منطقة واحدة، ويشير إلى سوق صحية ومتنوعة، تشهد طلباً مستمراً من المستثمرين والمستخدمين النهائيين، على حدٍ سواء».