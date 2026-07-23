تسليم مشروع «واحة ليفينغ» في الموعد المحدد

أعلنت «اليكة للتطوير العقاري» عن إنجاز وتسليم مشروع «واحة ليفينغ»، أول مشاريعها السكنية بنظام التملك الحر في منطقة جميرا جاردن سيتي، وقد تم تسليم المشروع، الذي تبلغ قيمته 110 ملايين درهم، في الموعد المحدد، في حين وصلت نسبة الإشغال فيه إلى نحو 70%.

وقال الشيخ سهيل بن خليفة سعيد آل مكتوم، مؤسس «اليكة للتطوير العقاري»: «تقوم فلسفتنا على مبدأ البناء أولاً ثم البيع. فمن خلال خبرتنا الممتدة في تطوير وإدارة المشاريع السكنية في مختلف أنحاء دبي على مدار أكثر من 25 عاماً، ندرك أن الدليل على جودة المشروع هو التنفيذ على أرض الواقع، لا الوعود.

ولذلك، لا نطرح مشاريعنا للبيع إلا بعد إنجاز نسبة كبيرة من أعمال الإنشاء، بما يمنح المشترين ثقة كبرى، ويختصر المدة اللازمة للتسليم، ويضمن أن يعكس كل مشروع المعايير التي رسخت من خلالها مجموعة SBK سمعتها المرموقة.

ويُلبي هذا النهج تطلعات المستثمرين الراغبين في الاستفادة من مزايا الشراء على المخطط مع تقليل مخاطر التأخير في التسليم إلى حد بعيد، كما يناسب المشترين الباحثين عن منازل عالية الجودة يمكنهم الانتقال إليها خلال فترة أقصر بكثير من المعتاد. ومع تركيزنا على تطوير مشاريع في المناطق الاستراتيجية والأسرع نمواً في دبي، نقدم تجربة استثمارية تقوم على الثقة والجودة والقيمة طويلة الأمد. ويجسّد مشروع «واحة ليفينغ» أول تطبيق لهذا الوعد على أرض الواقع».

يضم «واحة ليفينغ» 71 وحدة سكنية، تشمل استوديوهات وشققاً مكونة من غرفة وغرفتي نوم، جميعها مزودة بشرفات خاصة.

وتستعد «اليكة للتطوير العقاري» لتسليم مشروع «رياح ليفينغ» في وقت لاحق من العام الجاري، وذلك بعد اكتمال الأعمال الإنشائية فيه بنسبة 100%. كما تواصل الشركة توسيع نطاق مشاريعها من خلال مشروع «زورا ريزيدنسز» بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي، في منطقة دبي الجنوب، وهي واحدة من أسرع المناطق السكنية نمواً في دبي.