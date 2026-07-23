إقبال قوي يدفع «ألِف» لإطلاق المرحلة الثانية من «لينار»

أعلنت مجموعة «ألِف» عن بيع المرحلة الأولى بالكامل من مشروع «لينار» السكني المطل على الواجهة البحرية في منطقة الممزر بالشارقة، والتي تضم الأبراج A وB وC، وفي ضوء الإقبال الكبير الذي شهدته المرحلة الأولى، والتي بيعت خلالها الأبراج الثلاثة الأولى بالكامل، أعلنت مجموعة «ألف» عن طرح البرجين D وE للبيع، ضمن المرحلة التالية من المشروع.

قال رائد كاجور النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ألِف: «يعكس بيع المرحلة الأولى بالكامل الطلب المتزايد على المجتمعات السكنية المطلة على الواجهة البحرية، لا سيما المشاريع، التي تجمع بين تجربة العيش المتكاملة، وسهولة الوصول، والقيمة الاستثمارية المستدامة، كما يؤكد هذا الإنجاز المكانة، التي تتمتع بها مجموعة «ألِف» لدى المشترين النهائيين والمستثمرين، والثقة المتواصلة بسوق العقارات في إمارة الشارقة».

وأضاف: «مع إطلاق مبيعات البرجين D وE نتطلع إلى استقبال مزيد من المشترين في مشروع «لينار»، فيما نواصل تجسيد رؤيتنا للحياة العصرية على الواجهة البحرية».

ويعد «لينار» أول مشروع لمجموعة «ألِف» على الواجهة البحرية، ويتميز بموقع استراتيجي في منطقة الممزر بين الشارقة ودبي، ومن المتوقع أن تبدأ المرحلة الأولى باستقبال السكان اعتباراً من عام 2030.