تسريع تطوير «جميرا زعبيل سراي»

أعلنت شمال القابضة عن استعدادها لتنفيذ مشروع تطوير شامل واستثنائي لفندق جميرا زعبيل سراي، بهدف إعادة ابتكار تجربة الضيوف، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الإرث الثقافي والطابع المعماري المميز اللذين شكّلا هوية الفندق على مدى سنوات طويلة.

واختارت «شمال القابضة» شركة «آليك فيت آوت»، مقاولاً رئيسياً لتنفيذ أولى المراحل الرئيسية من المشروع والتي تشمل تجديد الغرف والأجنحة ومرافق المأكولات والمشروبات.

وتعتزم «شمال القابضة» تطوير جوانب أخرى من هذه التجربة الفندقية المميزة.

وقد انطلقت الأعمال رسمياً، حيث من المتوقع استكمال هذه المرحلة بالكامل مطلع عام 2027.

وقال سودهين سيفا، الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول في شمال القابضة: «استقبلت دبي رقماً قياسياً من الزوار الدوليين بلغ 19.59 مليون زائر خلال عام 2025، وقد تمكنت الإمارة من تلبية متطلبات هؤلاء الضيوف وفق أعلى المعايير، خاصة مع دخول أكثر من 4,600 غرفة فندقية فاخرة جديدة إلى السوق هذا العام.

ولا بُدّ من مواكبة هذا النمو والتطور لتحقيق النجاح في هذه البيئة التنافسية». ستتولى «آليك فيت آوت» أعمال تجديد 311 غرفة و58 جناحاً، إلى جانب مرافق المأكولات والمشروبات في الفندق، ضمن مساحة إجمالية تقارب 30 ألف متر مربع.

وقال لوران فارج، المدير العام لشركة آليك فيت آوت: «نفخر بثقة شمال وإسنادها إلينا مشروع تجديد جميرا زعبيل سراي، وهو فندق يحتل مكانة خاصة في مشهد الضيافة بدبي.

تعكس هذه الشراكة التزامنا المشترك بالجودة والابتكار، ونتطلع إلى تنفيذ مشروع لا يسهم فقط في تعزيز تجربة الضيوف.