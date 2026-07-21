2.83 مليار درهم تصرفات عقارات دبي أول الأسبوع

سجلت التصرفات العقارية في دبي، أمس، 2.83 مليار درهم عبر 1108 صفقات، وفق بيانات تطبيق «دبي ريست»، مدفوعة باستمرار نشاط المبيعات في عدد من المناطق الرئيسة.

واستحوذت المبيعات على الحصة الأكبر بقيمة ملياري درهم من خلال 874 صفقة، تصدرتها نخلة جبل علي بقيمة 141 مليون درهم، تلتها هاريوزن بـ130 مليون درهم، ثم الخليج التجاري بـ123 مليون درهم، وجبل علي الصناعية الثانية بـ89 مليون درهم.

وبلغت قيمة الرهون العقارية 608 ملايين درهم عبر 204 صفقات، جاءت الخليج التجاري في مقدمتها بقيمة 202 مليون درهم، تلتها داماك هيلز بـ38 مليون درهم، ثم جبل علي الأولى بـ28 مليون درهم. أما الهبات، فسجلت 221 مليون درهم من خلال 30 معاملة، تصدرتها نخلة جميرا بقيمة 65 مليون درهم، تلتها أم سقيم الأولى بـ34 مليون درهم، ثم الخليج التجاري بـ30 مليون درهم.