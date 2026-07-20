3.72 مليارات مبيعات العقارات الفاخرة قيد الإنشاء في دبي خلال يونيو

واصل سوق العقارات الفاخرة في دبي جذب تدفق ثابت للاستثمارات في يونيو، حيث حقق المطورون معاملات بيع بقيمة 3.72 مليارات درهم للمنازل قيد الإنشاء التي يزيد سعرها على 5 ملايين درهم.

كشف تحليل سوقي أجرته علامة كيتورا العقارية الفاخرة أن مشتري الفيلات استحوذوا على 1.61 مليار درهم من خلال 141 صفقة على الخارطة الشهر الماضي، بينما بلغت مبيعات الشقق 2.12 مليار درهم من 166 صفقة - بمتوسط ​​12.1 مليون درهم لكل منزل.

وقد شهد النشاط الأقوى للفلل في الشريحة السعرية من 5 إلى 10 ملايين درهم، حيث حققت 99 معاملة مبيعات بقيمة 639.2 مليون درهم من مبيعات المطورين على الخارطة، مع تسجيل 30 صفقة أخرى بقيمة 415.6 مليون درهم في نطاق 10 إلى 20 مليون درهم.

تُظهر البيانات من DXBinteract أن مبيعات الشقق تركزت في شريحة 5-10 ملايين درهم، حيث بلغت قيمة 111 صفقة 722.3 مليون درهم، تليها 33 صفقة بقيمة 475.7 مليون درهم في نطاق 10-20 مليون درهم.

بالإضافة إلى 307 معاملات بيع على الخارطة في الشهر الماضي، سجل المطورون مبيعات بقيمة 1.01 مليار درهم أخرى لـ 58 عقاراً جاهزاً يزيد سعرها على 5 ملايين درهم بمتوسط ​​17.4 مليون درهم لكل عقار.

وقال طلال موفق القداح، الرئيس التنفيذي ومؤسس علامة كيتورا الفاخرة: «يواصل قطاع العقارات الفاخرة إثبات متانته»، وأضاف: «ويواصل المستثمرون دعم مسار دبي طويل الأمد كإحدى الوجهات العقارية الرائدة في العالم».

تمتلك الشركة حالياً مشروعين سكنيين فاخرين قيد التطوير في دبي - محمية كيتورا، وهي مجمع سكني حيوي بتكلفة 5.7 مليارات درهم في المنطقة 7 بمدينة محمد بن راشد، وريتز كارلتون ريزيدنسز في منتجع كيتورا، على ضفاف خور دبي، بجوار محمية رأس الخور للحياة البرية.

يقع المشروعان ضمن الفئة العليا من السوق، والتي شهدت الشهر الماضي سبع صفقات بيع فلل في نطاق 20-50 مليون درهم بإجمالي 207.9 ملايين درهم، وخمس صفقات في نطاق 50-100 مليون درهم بقيمة 344.9 مليون درهم.

وفي الوقت نفسه، بلغت مبيعات 18 شقة في نطاق 20-50 مليون درهم 521.5 مليون درهم، وبلغ إجمالي ثلاث صفقات في قطاع 50-100 مليون درهم 197 مليون درهم، بينما بيعت شقة بنتهاوس في منطقة الخليج التجاري مقابل 200 مليون درهم.

سجلت جزر دبي أعلى عدد من معاملات البيع على الخارطة التي تزيد قيمتها على 5 ملايين درهم الشهر الماضي بواقع 48 عملية بيع، تليها دبي الجنوب بـ 39 عملية بيع، ثم نخلة جميرا بـ 22 عملية بيع.