مدن القابضة وناموس للفنادق والمنتجعات تطلقان مشروعاً في رأس الحكمة بمصر

أعلنت مجموعة مدن القابضة، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وناموس للفنادق والمنتجعات إطلاق مشروع ناموس رأس الحكمة في منطقة وادي يم برأس الحكمة على الساحل الشمالي في مصر.

ووفق بيان لمدن القابضة، يضم المشروع 72 وحدة سكنية، ومنتجعاً يضم 79 غرفة فندقية ضمن 5 فئات، إلى جانب مطاعم ومرافق للصحة والترفيه.

ويأتي المشروع ضمن المخطط الرئيسي لمشروع رأس الحكمة، البالغة قيمته 35 مليار دولار، ويمتد على مساحة 170.8 مليون متر مربع، ويهدف إلى تطوير مدينة من الجيل الجديد على الساحل الشمالي المصري.

ويتوقع أن يستقطب المشروع استثمارات بقيمة 110 مليارات دولار بحلول عام 2045، فيما يُعد «وادي يم» أول أحياء رأس الحكمة ضمن 17 حياً، تخطط المدينة لتطويرها، وقد دخل مرحلة التنفيذ.

يشار إلى أنه تم إطلاق مشروع رأس الحكمة بمصر في أكتوبر 2024، وتم تعيين مدن القابضة مطوراً رئيسياً للمشروع بعد حصول شركة القابضة (ADQ) على حقوق تطوير المشروع في وقت سابق من عام 2024.

وستتولى مجموعة مدن تطوير المخطط الرئيسي للمشروع بكامله، على أن يتم تنفيذه على مراحل، كما ستتولى مهام الإشراف على تطوير المشروع، بالتعاون مع كبار المطورين المصريين والإماراتيين والعالميين.