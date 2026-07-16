إطلاق البرج السادس والأخير في «تشيلسي ريزيدنسز من داماك»

أعلنت داماك العقارية، أكبر شركة تطوير عقاري خاصة في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، عن إطلاق البرج السادس والأخير ضمن مشروع «تشيلسي ريزيدنسز من داماك»، وذلك عقب الإقبال الاستثنائي، الذي شهدته الأبراج الخمسة الأولى، والتي بيعت جميع وحداتها.

ويُطوَّر المشروع، بالشراكة مع نادي تشيلسي لكرة القدم، وقد استقطب اهتماماً كبيراً من المستثمرين والمستخدمين النهائيين، ما يؤكد جاذبية موقعه المتميز على الواجهة البحرية، والشراكة القوية مع النادي الإنجليزي العريق، والتجربة المعيشية المتكاملة التي يقدمها، ويمثل إطلاق البرج الأخير الفرصة الأخيرة للتملّك ضمن أول مشروع سكني في العالم يحمل علامة تجارية لنادٍ لكرة القدم.

علامة تجارية

وقالت أميرة سجواني، العضوة المنتدبة في شركة داماك العقارية: «يجمع مشروع تشيلسي ريزيدنسز من داماك بين علامة تجارية عالمية مرموقة في عالم كرة القدم، وموقع استثنائي على الواجهة البحرية، وخبرة داماك الراسخة في تطوير المشاريع السكنية الفاخرة. ومع إطلاق البرج الأخير، تتاح للمستثمرين فرصة نادرة للانضمام إلى مجتمع سكني فريد بإطلالات بانورامية على البحر، ومرافق مصممة لتعزيز الصحة والعافية، وتجربة معيشية مستوحاة من الأداء الرياضي، والترفيه، وأجواء المنتجعات الفاخرة».

وحتى عام 2025، تتصدر دبي سوق المساكن ذات العلامات التجارية على مستوى العالم، حيث سجلت نمواً بنسبة 26% على أساس سنوي في حجم المعاملات، و51% من حيث القيمة، كما تسجل هذه المشاريع علاوة سعرية تصل إلى 64% مقارنة بالمشاريع السكنية غير المرتبطة بعلامات تجارية.

وفي ظل هذا النمو، يقدم مشروع «تشيلسي ريزيدنسز من داماك» قيمة استثنائية تجمع بين المساكن ذات العلامة التجارية، والإطلالات المباشرة على الواجهة البحرية، ومجموعة من المرافق المصممة بعناية والمستلهمة من عالم كرة القدم، إلى جانب مرافق الصحة والعافية، وتجربة معيشية استثنائية.

ويضم البرج (C) عدداً محدوداً من الوحدات السكنية المتاحة للبيع، تشمل شققاً مكونة من غرفة نوم واحدة، وغرفتي نوم، وثلاث غرف نوم. وتبدأ الأسعار من 2.56 مليون درهم إماراتي، فيما تبدأ المساحات من 827 قدماً مربعة.

وإلى جانب الإطلالات المباشرة على البحر وأفق مدينة دبي، يحظى السكان بإمكانية الاستفادة من مجموعة من المرافق الحصرية التي تحمل هوية المشروع، بما في ذلك «ذا ساميت»، الملعب الوحيد لكرة القدم على سطح مبنى في دولة الإمارات، إضافة إلى الشاطئ ذي الرمال الزرقاء المستوحى من ألوان نادي تشيلسي، ونادي الشاطئ.

ومع إنجاز أكثر من 50 ألف وحدة سكنية، واستعدادها لتسليم 8,800 وحدة إضافية خلال عام 2026 في مختلف أنحاء دبي، تواصل داماك التزامها بتطوير مجتمعات سكنية ترتقي بأسلوب الحياة، وتقدم تجارب معيشية متكاملة تلبي تطلعات السكان وتثري تفاصيل حياتهم اليومية.