ترسية عقد بـ 600 مليون درهم لتنفيذ مشروع «ذا سانكتشواري»

أعلنت «شركة إلينغتون العقارية» تعيين «أروما إنترناشيونال لمقاولات البناء» مقاولاً رئيسياً لمشروع «ذا سانكتشواري» وهو أول مجمع فلل يقع في قلب مدينة محمد بن راشد. وتبلغ قيمة العقد 600 مليون درهم.

ومن المقرر استكمال «ذا سانكتشواري» في الربع الثاني من 2026. وقال جوزيف توماس، الشريك المؤسس لشركة «إلينغتون»: «التعاون مع أروما إنترناشيونال للبناء خطوة مهمة في تحقيق رؤية مشروع ذا سانكتشواري. وكل فيلا مجهزة بمصعد خاص، أنظمة المنزل الذكي. ويمكن الاستمتاع بالمناطق الترفيهية مثل ملعب الطبيعة، منطقة الأنشطة المائية.