«أوهانا للتطوير» و«جاكوب آند كو» تعلنان عن مشروع بـ 4.7 مليارات درهم

كشفت أوهانا للتطوير العقاري، عن شراكة مع «جاكوب آند كو»، العلامة التجارية العالمية الشهيرة، بتصميم وصناعة الساعات والمجوهرات، لإطلاق مشروع «جاكوب آند كو بيتش فرونت ليفنغ من أوهانا»، بتكلفة 4.7 مليارات درهم، على الواجهة البحريّة في أبوظبي. ومن المقرّر الانتهاء من المشروع، بحلول الربع الثاني من عام 2028. وقال المهندس حسين سالم الرئيس التنفيذي لشركة أوهانا للتطوير العقاري: «تمثل شراكتنا مع «جاكوب آند كو»، خطوة هامة في إعادة تعريف مفهوم المعيشة الفاخرة في الإمارات».

وسيتم إطلاق المشروع رسمياً في الربع الأول من عام 2025.