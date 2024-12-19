وضع حجر أساس مشروع «لاغونا رزيدنس» بدبي بقيمة ملياري درهم

أعلنت شركة «وان للتطوير العقاري» بدء أعمال البناء في مشروعها «لاغونا رزيدنس»، في «سيتي أوف أريبيا» بدبي، والذي تبلغ قيمته ما يتعدى 2 مليار درهم، وذلك بعد 55 يوماً فقط من إطلاقه. جاء ذلك خلال حفل بدء العمل، الذي أقيم في «سيتي أوف أرابيا» في دبي.

وتعتزم «وان للتطوير العقاري» تسليم «لاغونا رزيدنس» في الربع الرابع 2027؛ ليكون أول مجمع سكني متكامل بتقنيات الذكاء الاصطناعي في المنطقة. ويتألف المشروع من برجين شاهقين متصلين عبر بحيرة معلقة تعد الأكبر من نوعها على مستوى المنطقة، ومحاط بمساحات خضراء. وسيضم «لاغونا رزيدنس» أكثر من 40 مرفقاً.