Al Bayan
مباشرsupplication-downloadملاحقepaper-downloadنسخة الـ PDF
today-time
prayer-time
أعمال

وضع حجر أساس مشروع «لاغونا رزيدنس» بدبي بقيمة ملياري درهم

undefined's profile picture

البيان

دبي
خلال الاحتفاء بوضع حجر الأساس
البيان
خلال الاحتفاء بوضع حجر الأساس

أعلنت شركة «وان للتطوير العقاري» بدء أعمال البناء في مشروعها «لاغونا رزيدنس»، في «سيتي أوف أريبيا» بدبي، والذي تبلغ قيمته ما يتعدى 2 مليار درهم، وذلك بعد 55 يوماً فقط من إطلاقه. جاء ذلك خلال حفل بدء العمل، الذي أقيم في «سيتي أوف أرابيا» في دبي.

وتعتزم «وان للتطوير العقاري» تسليم «لاغونا رزيدنس» في الربع الرابع 2027؛ ليكون أول مجمع سكني متكامل بتقنيات الذكاء الاصطناعي في المنطقة. ويتألف المشروع من برجين شاهقين متصلين عبر بحيرة معلقة تعد الأكبر من نوعها على مستوى المنطقة، ومحاط بمساحات خضراء. وسيضم «لاغونا رزيدنس» أكثر من 40 مرفقاً.