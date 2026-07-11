الدفع الشهري المرن يتصدر مشهد الإيجارات في دبي

32.2 مليار درهم القيمة الإجمالية لعقود الإيجار خلال الربع الأول

25 % انخفاضاً في حالات إلغاء عقود الإيجار ما يؤكد على الثقة المتزايدة بالسوق

يتجه المستأجرون في دبي بشكل متزايد نحو التخلي عن طرق دفع الإيجار التقليدية، كالشيكات السنوية، لصالح خيارات الدفع الشهري المرنة، حيث يأتي هذا التحول الجوهري، في ظل نمو خدمات الإيجار الرقمية، والمبادرات الجديدة التي تعيد صياغة كيفية إدارة السكان لواحدة من أكبر نفقاتهم المنزلية، بحسب موقع «أربيان بيزنس».

ويتزامن هذا التوجه مع استمرار انتعاش سوق الإيجارات في الإمارة، خاصة بعد إطلاق دائرة الأراضي والأملاك في دبي مؤخراً لمبادرة «الإيجار المرن»، الرامية إلى دعم خيارات الدفع العقارية، لتصبح رقمية وأكثر مرونة.

وتشير بيانات العملاء الجديدة الصادرة عن منصة «رينتلي»، إلى أن مرونة الدفع أصبحت توجهاً سائداً بين المهنيين المتمرسين، الذين يسعون لإدارة تدفقاتهم النقدية الشهرية، وميزانياتهم المنزلية بكفاءة أكبر.

وفي سياق متصل، يعكس السوق العقاري في دبي استقراراً ونمواً كبيرين، حيث سجلت الإمارة قيمة إجمالية لعقود الإيجار 32.2 مليار درهم (8.77 مليارات دولار)، خلال الربع الأول 2026، وذلك عبر 253992 عقد إيجار جديداً ومُجدداً، كما شهدت حالات إلغاء عقود الإيجار انخفاضاً بنسبة 25 %، ما يؤكد على الثقة المتزايدة واستقرار السوق.

ويعد إطلاق مبادرة «الإيجار المرن» جزءاً من توجه أوسع نحو تحديث آليات دفع الإيجارات، وتسهيل الوصول إليها. ووفقاً لبيانات منصة «رينتلي»، يبلغ متوسط قيمة الإيجار السنوي عبر منصتها 72,000 درهم (19,600 دولار)، في حين يصل متوسط عقد الإيجار السنوي العام إلى 92,000 درهم (25,050 دولار).

ويستأجر أكثر من 56% من العملاء منازل تتراوح قيمتها السنوية بين 50,000 درهم (13,615 دولاراً) و100,000 درهم (27,230 دولاراً).

وأوضحت الشركة أن الطلب يبلغ ذروته بين المهنيين المستقرين في منتصف مسيرتهم المهنية، والذين ينظرون بشكل متزايد إلى مرونة الدفع كجزء أساسي من التخطيط المالي الذكي، وليس مجرد خيار دفع بديل.

وفي هذا الصدد، قال تيمور خان رئيس شركة «رينتلي» في الإمارات: لطالما كان الإيجار من النفقات المنزلية الرئيسة القليلة التي لم تتطور بالتوازي مع طرق إدارة الأفراد لأموالهم. أما اليوم، فنحن نشهد إقبالاً متزايداً من العملاء على اختيار هياكل دفع تتناسب مع رواتبهم الشهرية، وعادات وضع الميزانية الحديثة. وتعكس بياناتنا تحولاً أوسع في توقعات المستهلكين، حيث أصبحت المرونة جزءاً من تجربة إيجار أفضل بشكل عام، ولم تعد مجرد خيار دفع إضافي.

وتؤكد الشركة أن نماذج الدفع المرنة أصبحت تدريجياً جزءاً طبيعياً من سوق الإسكان الرقمي المتنامي في دبي، معتقدةً أن هذا التحول يغير طريقة تجربة السكان للإيجار، من خلال مواءمة الدفعات مع العادات المالية الحديثة، بالتزامن مع دعم المبادرات التنظيمية الأوسع، التي تهدف إلى الارتقاء بتجربة المستأجرين وتسهيل حياتهم.