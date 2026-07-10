شقة في دبي تباع خلال 118 ثانية بفضل تقنية ترميز صك الملكية

شهد القطاع العقاري في دبي تحولاً نوعياً مع بيع شقة سكنية بالكامل خلال أقل من دقيقتين عبر نموذج جديد يعتمد على ترميز صك الملكية العقارية، بما يتيح امتلاك حصص مجزأة من العقار مع تسجيل اسم كل مستثمر على صك الملكية الفعلي.

وبحسب تصريحات مارك توكوتي، مؤسس منصة Tokuti.io لترميز الأصول، نقلها موقع TheStreet، فإن التجربة التي نفذتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي بالتعاون مع سلطة تنظيم الأصول الافتراضية تمثل نقطة تحول في مستقبل الاستثمار العقاري، كونها تنتقل من مفهوم امتلاك رموز مالية مرتبطة بالعقار إلى ملكية مباشرة في الأصل العقاري نفسه.

نموذج دبي

وأوضح توكوتي أن النماذج السابقة لترميز العقارات كانت تعتمد غالباً على إنشاء شركات ذات غرض خاص SPVs وبيع رموز تمثل حصصاً فيها، بحيث يمتلك المستثمرون أوراقاً مالية، وليس جزءاً فعلياً من العقار، بينما يعتمد نموذج دبي على ترميز صك الملكية ذاته، ما يجعل اسم المستثمر مرتبطاً مباشرة بالملكية العقارية.

وأشار إلى أن هذا النموذج يختصر إجراءات نقل الملكية بشكل كبير، إذ يمكن تسوية عمليات نقل الملكية في اليوم نفسه بدلاً من استغراق أسابيع أو أشهر في الإجراءات التقليدية، مع الحفاظ على الحقوق القانونية المرتبطة بالعقار.

وكشف توكوتي عن إقبال استثماري لافت على التجربة، حيث تم بيع الطرح الثاني لمنصة Prypco Mint خلال دقيقة و58 ثانية فقط، بمشاركة 149 مستثمراً من 35 جنسية مختلفة، فيما تجاوز عدد المسجلين على قائمة الانتظار 10 آلاف شخص.

السوق العقارية

أما الطرح الأول فقد جذب نحو 224 مستثمراً، كان 70 % منهم من المشترين الجدد في سوق العقارات بدبي، ما يعكس قدرة نموذج الملكية الجزئية الرقمية على جذب شرائح جديدة من المستثمرين الذين لم يكونوا قادرين سابقاً على دخول السوق العقارية.

وأكد مؤسس Tokuti.io أن تجربة دبي قد تصبح نموذجاً عالمياً قابلاً للتطبيق في أسواق أخرى، مشيراً إلى أن عدداً من الدول بدأ دراسة تبني حلول مماثلة، مع توقع انتشار نموذج ترميز الأصول العقارية خلال السنوات المقبلة.

وفيما يتعلق بالتحديات المرتبطة باستخدام تقنيات البلوك تشين، خاصة مخاوف فقدان الملكية عند ضياع مفاتيح المحافظ الرقمية، أوضح توكوتي أن دبي عالجت هذا الأمر حالياً من خلال إبقاء الرموز داخل النظام البيئي للمنصة وعدم السماح بالاحتفاظ الذاتي بها، مع إمكانية تطور الحلول مستقبلاً نحو محافظ رقمية مقيدة بإجراءات اعرف عميلك (KYC).

وتعزز هذه التجربة مكانة دبي مركزاً عالمياً لابتكار الحلول العقارية الرقمية، من خلال دمج التكنولوجيا التنظيمية مع سوق العقارات، وفتح المجال أمام نموذج جديد للاستثمار يوسع قاعدة المشاركة ويزيد سرعة وكفاءة تداول الأصول.