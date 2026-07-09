مقيمة هندية تفوز بأول منزل في دبي بعد 12 عاماً ضمن مبادرة «اربح منزلك في دبي»

تواصل مبادرة «اربح منزلك في دبي» تقديم الجوائز القيّمة ونشر البهجة بين الفائزين، حيث سلّمت شقة استوديو جديدة بالكامل للفائزة الثالثة.

وأعربت أديتي، وهي مقيمة هندية انتقلت إلى دبي قبل 12 عاماً وتعمل في قطاع التمويل، عن سعادتها الغامرة بعد تلقيها نبأ فوزها، مؤكدة أن نبضات قلبها تسارعت من الفرحة عندما علمت بأنها أصبحت مالكةً لمنزلها الأول، وذلك إثر تسوقها من متجر داماس في لولو هايبر ماركت – البرشاء.

وقد جرى تكريمها خلال حفل أقيم في دبي فستيفال سيتي مول بحضور مئات المتسوقين.

وتوفر مبادرة «اربح منزلك في دبي»، التي تُنظَّم بالشراكة بين مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التابعة لـدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وغرف دبي، للمتسوقين فرصة الفوز بإحدى 12 وحدة سكنية من تطوير شركة بن غاطي للتطوير العقاري في مواقع مختلفة من دبي.

وقالت أديتي، التي دخلت السحب بعد تسوقها برفقة زوجها وابنتها من متجر داماس: «هذه هي المرة الأولى التي نفوز فيها بأي جائزة، وأنّ ما يجعل من هذه الجائزة استثنائية هو تملك شقة في دبي. ما زلت غير مصدقة ما حدث، ولم أتخيل يوماً أن يتحقق ذلك، لكننا ممتنون جداً للقائمين على مبادرة"اربح منزلك في دبي".

وللعلم، فإنه من المقرر أن تُقام السحوبات الأسبوعية المقبلة في 12 و19 و26 يوليو الجاري، و2 و9 و16 و23 و30 أغسطس، في دبي فستيفال سيتي مول. وسيحصل الفائز في كلٍ من السحوبات المقبلة على شقة استوديو، فيما سيُتوَّج الفائز بالجائزة الكبرى، وهي شقة مكوّنة من غرفتي نوم، خلال السحب الختامي في 30 أغسطس.

وتستمر مبادرة «اربح منزلك في دبي» حتى 30 أغسطس، ولا تزال تتيح للسكان والزوار المؤهلين، ممن تبلغ أعمارهم 18 عاماً فأكثر، فرصة الفوز بإحدى الوحدات السكنية، وذلك عند إنفاق 500 درهم لدى أي من أكثر من 1,000 علامة تجارية مشاركة، موزعة على ما يزيد على 3,500 متجر تجزئة في مختلف أنحاء دبي.

ويمكن للمشاركين التحقق من أهلية مشترياتهم من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة (QR) الموجود على المواد الترويجية الرسمية في المواقع المشاركة، ثم تحميل إيصال الشراء.