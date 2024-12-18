استمرار المسار التصاعدي لعقارات دبي

أكد أحدث تقرير صادر عن شركة إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط، الشركة المتخصصة في تقديم خدمات الوساطة في مجال العقارات السكنية والتجارية الفاخرة، مواصلة سوق العقارات في دبي تسجيل أداء استثنائي، حيث شهد نمواً قوياً في نوفمبر الماضي.

ومن المتوقع أن يواصل قطاع العقارات في دبي مساره التصاعدي، مدفوعاً بالنمو المستمر لاقتصاد الإمارة، واستقطابها للمزيد من الشركات والسكان من مختلف أنحاء العالم. وتبرز نتائج شهر نوفمبر مرونة السوق وقدرته على التكيف وثقة المستثمرين الراسخة به، مما يَعِد بإمكانية تحقيق إنجازات قياسية تزامناً مع اقتراب نهاية عام 2024 وبداية العام الجديد.

وسجّل قطاع العقارات السكنية زيادة في المبيعات بنسبة 15.4% على أساس سنوي، في حين بلغت القيمة الإجمالية لمبيعات العقارات التجارية 9.2 مليارات درهم. قال دانييل هادي، الرئيس التنفيذي لشركة إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط: يواصل سوق العقارات في دبي تحقيق نمو قوي وإظهار مرونة استثنائية، مستنداً إلى أسس قوية ومدعوماً بالطلب المتزايد.

ويعكس النمو المستدام في قطاع العقارات السكنية، مع تزايد الاهتمام بالوحدات السكنية ذات التصاميم المبتكرة والأسعار المناسبة، ديناميكية السوق وقدرته الكبيرة على تلبية الاحتياجات المتنوعة للعملاء. كما يعكس الأداء المذهل لقطاع العقارات التجارية، والمتمثل في القفزة النوعية لمبيعات المكاتب ونمو الإيجارات، ترسيخ دبي مكانتها كوجهة عالمية للأعمال.

وقد برز مؤخراً اهتمام متزايد بالوحدات السكنية ذات الأسعار المناسبة، حيث ارتفعت نسبة مبيعات العقارات التي تقلّ قيمتها عن مليون درهم إلى 32.2%، مقارنةً بـ26.7% في شهر أكتوبر. وواصلت الشقق، لا سيما الاستوديوهات والشقق بغرفة نوم واحدة، تصدر المشهد العقاري، حيث شكّلت أكثر من 84% من إجمالي المبيعات.

وحقق سوق العقارات التجارية أداءً قوياً أيضاً، حيث بلغت القيمة الإجمالية للمبيعات 9.2 مليارات درهم، بزيادة بلغت 3.1% على أساس سنوي. كما قفزت مبيعات المكاتب بنسبة 24.2%، إلى جانب تسجيل ارتفاع ملحوظ في متوسط الأسعار بنسبة 31.1% على أساس سنوي. وامتد هذا النمو إلى سوق الإيجارات أيضاً،