داماك العقارية تعتزم تسليم 8800 وحدة سكنية خلال 2026

أعلنت داماك العقارية، أكبر شركة تطوير عقاري خاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط، اليوم، عن مواصلة تنفيذ برنامجها لتسليم 8800 وحدة سكنية في مختلف أنحاء دبي خلال عام 2026، بالتزامن مع ترسية عقود إنشاءات تزيد قيمتها على 10 مليارات درهم خلال النصف الأول من العام، بما يعكس التزام الشركة بالحفاظ على وتيرة قوية في تنفيذ وتسليم مشاريعها ضمن محفظتها المتنامية.

وتشمل عمليات التسليم عدداً من أبرز مشاريع داماك، من بينها داماك هيلز، داماك هيلز 2، داماك لاجونز، برج شيك، وبرج إليغانس، على أن تستمر وفق الجداول الزمنية المعتمدة حتى نهاية العام. كما تغطي عقود الإنشاءات التي تمت ترسيتها خلال النصف الأول من عام 2026 مجموعة من المشاريع السكنية في مختلف أنحاء دبي، بما يدعم استراتيجية داماك للنمو على المدى الطويل، ويسهم في تسريع وتيرة أعمال البناء في مجمعاتها العمرانية الرئيسية ومشاريعها الاستراتيجية.

وفي تعليقه على هذا الإعلان، قال علي سجواني، العضو المنتدب لشركة داماك العقارية: «تواصل داماك التزامها الكامل بتسليم جميع الوحدات والمشاريع التي وعدت بها عملاءها دون أي انقطاع أو تأخير. وعلى الرغم من التوترات الإقليمية التي شهدتها المنطقة في وقت سابق من هذا العام، فإن أعمالنا الإنشائية وعملياتنا التشغيلية وجداول تسليم الوحدات تمضي وفق الخطط المرسومة وبوتيرة ثابتة. وتبقى أولويتنا واضحة، وهي الوفاء بالتزاماتنا مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والكفاءة والتميّز في التنفيذ».

وأضاف: «تواصل دبي ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة للاستثمار والعقارات، بفضل ما تتمتع به من مرونة استثنائية، وتواصل داماك تركيزها على دعم الرؤية طويلة الأمد للإمارة من خلال الالتزام بمواعيد التسليم، ومواصلة الاستثمار في مشاريعها التطويرية».

ومنذ تأسيسها عام 2002 على يد حسين سجواني، رسخت داماك العقارية سجلاً حافلاً بالإنجازات، حيث نجحت في تسليم أكثر من 50 ألف وحدة سكنية، فيما يضم سجل مشاريعها الحالية أكثر من 54 ألف وحدة قيد الإنشاء. وخلال عام 2025، عززت الشركة حضورها على المستويين المحلي والعالمي من خلال إبرام شراكات استراتيجية بارزة، من بينها نادي تشيلسي لكرة القدم وفريق أوراكل ريد بُل ريسينغ، إلى جانب إطلاق مجموعة من المشاريع العقارية المتميزة.

وتواصل داماك تعزيز خطتها التطويرية من خلال إبرام شراكات استراتيجية مع شركات المقاولات، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتبني أحدث التقنيات في مختلف عملياتها، بما يعزز مكانتها كإحدى أبرز شركات التطوير العقاري في المنطقة.