"إعمار للضيافة" تستعد لافتتاح أول فندق 5 نجوم لها في الشارقة

تستعد مجموعة إعمار للضيافة لافتتاح أول فندق 5 نجوم لها في الشارقة ، وتتأهب المجموعة لإطلاق فندق فيدا الجادة في وقت لاحق من هذا العام، لتقدم تجربة ضيافة عصرية جديدة تنبض بأسلوب الحياة في مشروع الجادة.

ويمثل الفندق محطة بارزة في مسيرة العلامة التجارية، إذ يُعد واحداً من اثنين فقط من فنادق فيدا ذات الخمس نجوم في دولة الإمارات .

ويجسد الفندق مفهوماً راقياً يعكس هوية علامة فيدا، من خلال تقديم تجربة ضيافة ترتكز على أسلوب الحياة، وتستلهم قيم التواصل الاجتماعي، والإبداع، وأنماط الحياة العصرية. ويقع الفندق في الحي الإبداعي النابض بالحياة في الجادة، ليشكل جزءاً من وجهة ديناميكية تلتقي فيها الثقافة والتصميم وتجارب الحياة اليومية.

ويتميز الفندق بموقع استراتيجي يوفر سهولة الوصول إلى أبرز المرافق الحيوية، بما في ذلك المدينة الجامعية والمنطقة الحرة بمطار الشارقة الدولي، كما يبعد دقائق معدودة عن مطار دبي الدولي وكورنيش الشارقة .

ويضم الفندق مجموعة متنوعة من الغرف والأجنحة، إلى جانب وحدات سكنية مخصصة للإقامات الطويلة، صُممت لتلبي احتياجات الضيوف سواء للإقامات القصيرة أو الممتدة.

كما تم تصميم مختلف مرافق الفندق لتعزيز سهولة الحركة والانسيابية، بما يحقق توازناً مثالياً بين الحيوية والهدوء. وبصفته أحدث إضافة إلى ملف اعمال مجموعة إعمار للضيافة المتنامية، يجسد فيدا الجادة التطور المستمر لعلامة فيدا والتزامها بابتكار وجهات نابضة بالحياة تجمع الناس من خلال تجارب هادفة وملهمة.