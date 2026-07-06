"أرادَ" تطلق منصة "أرادَ كابيتال" لإدارة الصناديق الاستثمارية بأصول مستهدفة تبلغ 5 مليارات دولار





أطلقت شركة "أرادَ" للتطوير العقاري منصة "أرادَ كابيتال" المتخصصة في إدارة الصناديق الاستثمارية، متخذة من سوق أبوظبي العالمي مقراً لها.

وتستهدف المنصة الجديدة إدارة أصول بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي خلال أربع سنوات من تأسيسها، متيحة للمستثمرين فرصاً واعدة والمشاركة المباشرة في الأصول العقارية ومشاريع البنية التحتية ضمن دول مجلس التعاون الخليجي وأسواق دولية مختارة.

ويرأس مجلس إدارة المنصة الجديدة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لـ"أرادَ"، حيث أكد سموه أن إطلاق المنصة يأتي تتويجاً لعقد من النجاح الشامل للشركة، ليوفر للمستثمرين مساراً مباشراً يرتكز على الحوكمة المتينة والمصداقية المؤسسية للوصول إلى صفقات وخبرات استثمارية استثنائية.

وأوضح مصطفى فاهور، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ"أرادَ كابيتال"، التي تخضع لإشراف مجلس إدارة مستقل وحصلت على الموافقة المبدئية من سلطة تنظيم الخدمات المالية، أن المنصة تشكل فرصة فريدة لاستقطاب الشراكات المؤسسية نحو استثمارات نوعية، مع خطط للتوسع التدريجي انطلاقاً من الإمارات والسعودية نحو الأسواق الإقليمية الأوسع.

وتستند المنصة إلى سجل حافل لشركة "أرادَ" منذ تأسيسها في عام 2017، إذ أطلقت 11 مشروعاً قياسياً ووسعت أعمالها إلى المملكة المتحدة وأستراليا، لتبلغ قيمة محفظة مشاريعها الحالية والمستقبلية نحو 130 مليار درهم، تتضمن تطوير 55 ألف وحدة عقارية حول العالم.