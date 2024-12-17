9.3 مليارات تصرفات عقارات دبي أول أيام الأسبوع

شهدت التصرفات العقارية في دبي أول أيام الأسبوع قبل الأخير من عام 2024 نمواً كبيراً بالمبيعات والرهون والهبات العقارية، فاقت الـ9.3 مليارات درهم، حسب بيانات دائرة أراضي دبي، نتجت عن 1488 معاملة.

وبلغت قيمة الرهون العقارية يوم الاثنين، نحو 5.21 مليارات، نتجت عن 235 إجراء، أعلاها بـ4.35 مليارات درهم، في «منطقة قناة دبي المائية» لمشروع قنال فرونت ريزيدنس، تلاها «واحة السيلكون» بقيمة 180 مليوناً، وأرضاً بقيمة 165 مليوناً في منطقة البرشاء هايتس.

وبلغت المبيعات 3.86 مليارات، نتجت عن 1219 معاملة، أعلاها في مدينة دبي الصناعية بقيمة 502 مليون لمعاملة واحدة، وبقيمة 397 مليوناً في منطقة نخلة جبل علي، بعد بيع 19 عقاراً، وفي مدينة المطار تم بيع 23 عقاراً بقيمة 281 مليوناً.

ووصلت الهبات في مطلع الأسبوع إلى 243 مليوناً، تحققت من 34 معاملة، جاء أعلاها بقيمة 59.9 مليون، في نخلة جميرا نتجت عن معاملتين، ثم «منطقة مجمع دبي للعلوم التقنية» بمعاملتين بقيمة 58.8 مليوناً، و«جزر جميرا» بـ24 مليوناً من خلال معاملة واحدة.