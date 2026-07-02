"دبي المالي "يُرسي عقد إنشاء برج "هايتس تاور" في منطقة "جيت ديستريكت"

أعلن مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، عن ترسية عقد البناء الرئيسي لبرج "هايتس تاور"، وهو مشروع متعدد الاستخدامات بقيمة تطوير إجمالية تبلغ 3 مليارات درهم ويقع ضمن منطقة "جيت ديستريكت"، على شركة "البسطي ومكتاه للهندسة المدنية ومقاولات البناء"، في خطوة تمثل إنجازاً مهماً في تطوير هذه الوجهة متعددة الاستخدامات.

ويشغل برج "هايتس تاور" آخر قطعة أرض متبقية ضمن الأراضي المخصصة لمركز دبي المالي العالمي في منطقة "جيت ديستريكت"، حيث سيضم 366 وحدة سكنية فاخرة، إلى جانب مساحات مكتبية تجارية متميزة، ومرافق متكاملة للتجزئة والمطاعم، على أن يُستكمل المشروع في عام 2029.

وشارك عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، وتوشار باثاك، رئيس مجلس إدارة شركة "البسطي ومكتاه للهندسة المدنية ومقاولات البناء"، في اجتماع مناسبة ترسية عقد الإنشاء الرئيسي، أعقبه التقاط صورة جماعية ضمّت كبار ممثلي الجانبين.

وتعكس ترسية عقد الإنشاء الرئيسي الزخم المتواصل في توسّع مركز دبي المالي العالمي كوجهة عالمية رائدة للأعمال وأسلوب الحياة العصري، كما تلبي الطلب المتزايد على السكن الحضري الفاخر في قلب دبي.

تُسهم هذه الخطوة في دفع المشروع قدماً وفق الجدول الزمني المُعتمد، بما يعكس نهج مركز دبي المالي العالمي المنضبط في التنفيذ وثقته الراسخة في برنامج التطوير.