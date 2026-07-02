«داماك» تستكمل الهيكل الإنشائي لـ«هاربور لايتس» أعلى برج سكني في «دبي الملاحية»

أعلنت داماك العقارية عن استكمال الهيكل الإنشائي لمشروعها السكني «هاربور لايتس» في مدينة دبي الملاحية، وهو أعلى برج سكني في هذه المنطقة بارتفاع 52 طابقاً، وتصل قيمته إلى 243 مليون درهم.

تأتي هذه الخطوة لتؤكد التقدم المستمر في تنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المحدد، تمهيداً لتسليمه في عام 2027.

وقال علي سجواني، العضو المنتدب لشركة داماك العقارية: «يمثل استكمال الهيكل الإنشائي لمشروع هاربور لايتس محطة بارزة في مسيرتنا نحو تقديم وجهة سكنية استثنائية على الواجهة البحرية في واحدة من أكثر المناطق حيوية في دبي.

ومع استمرار داماك في توسيع محفظتها من المشاريع المتميزة نواصل التزامنا بتطوير معالم عمرانية رائدة ترتقي بجودة الحياة الحضرية وتعزز مكانة دبي وجهة عالمية للفخامة».

من جانبه قال عبدالناصر الكدري، العضو المنتدب لشركة «العمارة الحديثة للمقاولات»: «نفخر بشراكتنا الممتدة مع داماك العقارية في تنفيذ مشروع هاربور لايتس في مدينة دبي الملاحية.

ويعكس استكمال الهيكل الإنشائي للمشروع التزامنا المشترك بأعلى معايير الجودة الهندسية والتميز في التنفيذ، ويجسد ثمرة تعاوننا في إنجاز مشروع استثنائي يرسخ معايير جديدة في قطاع التطوير العقاري».

وشهدت المناسبة حضور ممثلين عن كلا الشركتين، حيث يمثل استكمال الهيكل الإنشائي مرحلة مفصلية في أعمال التنفيذ، بعد الانتهاء من الأعمال الخرسانية الرئيسية للبرج.