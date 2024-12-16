«وصل» تطرح مشروع «مساكن الضيافة» في منطقة البدع

أعلنت شركة وصل طرح وحدات مشروع «مساكن الضيافة» الجديد للاستئجار. ويتكون المشروع من 126 شقة، و40 تاون هاوس ومواقف سيارات بسعة كبيرة، وأربعة متاجر تقع في وسط دبي في منطقة البدع، بجوار فندق جميرا روتانا وخلف مركز الغزال التجاري.

ويقدم المشروع مزيجاً من الوحدات السكنية متعددة الاستخدامات مع مرافق حديثة تشمل مسبحاً وصالة ألعاب رياضية ومساحات خضراء عامة مجتمعية متكاملة، بما يضمن رفاهة السكان وراحتهم.

ويتميز المشروع بموقعه المميز قرب المعالم الثقافية والترفيهية ومكاتب الأعمال الرئيسية، حيث يقع على مقربة من متحف الاتحاد، ومركز الغزال التجاري، وشارع الضيافة وشارع جميرا وشارع الوصل، ووصل 51. مما يعمل على تسهيل الوصول إلى وجهات التسوق، والمطاعم، والأماكن الثقافية، ويجعل المشروع خياراً مثالياً لأولئك الذين يبحثون عن نمط حياة متوازن يجمع بين العمل والترفيه.