«ترانكويل إنفرا» تطلق أحدث مشاريعها بقرية جميرا الدائرية

أطلقت شركة «ترانكويل إنفرا» للتطوير العقاري مشروع «بلوسوم 76» في وسط منطقة قرية جميرا الدائرية في دبي، باستثمارات تتجاوز 50 مليون دولار (185 مليون درهم)، ويتألف المشروع من 111 شقة.

وقال الدكتور شراد ناير، المؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة «ترانكويل إنفرا» للتطوير العقاري، إن دبي ترسخ مكانتها بإيقاع متسارع كوجهة استثمارية مثالية بفضل عوائدها العالية على المبيعات والإيجارات، إلى جانب وجود فريق ريادي من خبراء القطاع.

من جهته، قال أديتيا كورانا، المؤسس المشارك والمدير العام في «ترانكويل إنفرا» للتطوير العقاري: قطاع العقارات في دبي يواصل تحقيق معدلات نمو استثنائية، مدفوعاً بإقبال متزايد من المستثمرين الأجانب والمقيمين في الدولة، الذين يتوجهون للاستثمار في السوق العقارية المزدهرة، ورغم هذا الزخم الاستثماري تواصل العقارات السكنية الحفاظ على مكانتها البارزة، نظراً إلى الإقبال الكبير من الأفراد الذين يقيمون ويعملون في دبي.

وتولي الشركة أهمية كبيرة للاستدامة، مع التزامها باستخدام ممارسات موافقة للبيئة ومواد مستدامة.