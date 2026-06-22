2.3 مليار درهم تصرفات عقارية في دبي خلال يوم واحد وسط نشاط قوي للمبايعات

البيان

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، اليوم الثلاثاء، نحو 2.3 مليار درهم عبر 1142 صفقة، في استمرار لحالة النشاط القوي التي يشهدها سوق العقارات في الإمارة بمختلف قطاعاته السكنية والتجارية والاستثمارية.

وبحسب بيانات الدائرة، استحوذت عمليات المبايعة على النصيب الأكبر من التداولات، حيث تم تسجيل 924 مبايعة بقيمة 1.8 مليار درهم، توزعت بين 56 مبايعة لأراضٍ، و819 مبايعة لوحدات سكنية، إضافة إلى 49 مبايعة لمبانٍ، ما يعكس استمرار الطلب المرتفع على الوحدات السكنية في السوق المحلي.

كما سجلت الرهون العقارية قيمة إجمالية بلغت 336 مليون درهم عبر 170 معاملة، شملت 35 رهن أرض و110 رهون لوحدات سكنية و25 رهن مبانٍ، في مؤشر إلى استمرار نشاط التمويل العقاري ودور البنوك والمؤسسات المالية في دعم حركة السوق.

وفي جانب الهبات، تم تسجيل 48 هبة عقارية بقيمة 202 مليون درهم، ما يعكس أيضاً استمرار انتقالات الملكية ضمن الأطر العائلية أو الاستثمارية طويلة الأجل.

وعلى صعيد الصفقات البارزة، شهد السوق تسجيل صفقة بيع لقطعة أرض تجارية في مجمع دبي للاستثمار الثاني بقيمة 44 مليون درهم، إلى جانب بيع شقة سكنية على الخارطة في منطقة قناة دبي المائية بقيمة 30 مليون درهم، ما يعكس تنوع الصفقات بين الأراضي والمشاريع التطويرية.

ويأتي هذا الأداء اليومي في ظل زخم متواصل يشهده القطاع العقاري في دبي، مدفوعاً بالطلب المحلي والدولي، واستمرار تدفق المستثمرين الباحثين عن فرص في السوق، إلى جانب تنامي جاذبية الإمارة كوجهة استثمارية وعقارية عالمية.

ويؤكد هذا النشاط اليومي استمرار قوة السيولة في السوق العقاري بدبي، سواء في القطاع السكني أو التجاري، مع بقاء الوحدات السكنية في صدارة التداولات، مقابل نشاط ملحوظ في الأراضي والمشاريع على الخارطة، وهو ما يعكس توازناً في هيكل الطلب الاستثماري داخل الإمارة.