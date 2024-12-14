«لاكاسا ليفينج» تستثمر 1.2 مليار درهم بمشاريع في دبي

تعتزم مجموعة «لاكاسا»، التي تحظى بخبرة واسعة تزيد على عقد من الزمن في مجال العمارة والتصميم، دخول عالم التطوير العقاري في دبي بإطلاق شركتها الفرعية الجديدة «لاكاسا ليفينج»، ووضعت «لاكاسا ليفينج» خطط نمو مستقبلية طموحة، حيث تم الانتهاء من تصميم ستة مشاريع جاهزة للتطوير.

وتتوقع الشركة أن تبلغ قيمة مشاريعها 1.2 مليار درهم في عام 2025، و2 مليار درهم في عام 2026، و3 مليارات درهم في عام 2027. وستركز كل المشاريع على توفير العقارات الجاهزة للسكن التي تجمع بين التصميم الراقي والمعيشة الفاخرة، مع توفير بيئة عملية تعزز من الروابط المجتمعية.

وقال عماد جابر، رئيس مجلس إدارة لاكاسا ليفينج: «إن دخولنا قطاع التطوير العقاري يمثل امتداداً طبيعياً لرحلتنا في عالم الهندسة المعمارية والتصميم. فعلى مدار سنوات طويلة، تعاونا مع نخبة من أبرز المطورين العقاريين في المنطقة لتقديم مشاريع مميزة تجسد الإبداع والرؤية العميقة التي ستبقى أولوية في صميم كل ما نقوم به.

وفي يناير المقبل، تعتزم الشركة الكشف عن أولى مشاريعها السكنية الحصرية، حيث ستطلق مشروعاً مميزاً يضم شققاً سكنية مصممة حسب الطلب في جزيرة المرجان برأس الخيمة.