داماك تطلق «ذا لايف ستايل كوليكشن» لتسهيل تملّك الشقق في دبي

أعلنت داماك العقارية، إطلاق «ذا لايف ستايل كوليكشن»، وهي محفظة مختارة من المشاريع السكنية ضمن مجتمعاتها الرئيسية المتكاملة، والتي توفر فرصة أكثر سهولة لامتلاك المنازل، من خلال خطط سداد شهرية تبدأ من 1999 درهماً.

وقالت أميرة سجواني، العضوة المنتدبة في داماك العقارية: «لطالما كانت دبي مدينةً يقصدها الناس لبناء مستقبلهم، ويُعد تملّك المنزل جزءاً أساسياً من هذه الرحلة. وقد صُممت «ذا لايف ستايل كوليكشن» لتلبية احتياجات المشترين لأول مرة والمستخدمين النهائيين والمقيمين على المدى الطويل والباحثين عن أسلوب حياة عصري ضمن مجتمعٍ متكامل يوفر لهم أسلوب حياة متوازن وبيئة تساعدهم على الاستقرار على المستويين الشخصي والاجتماعي. ومع استمرار دبي في تعزيز فرص التملك والإقامة طويلة الأمد، نرى أن هذه المجموعة تنسجم تماماً مع متطلبات السوق الحالية».

ويأتي إطلاق المجموعة في وقتٍ تواصل فيه دبي توسيع نطاق فرص تملّك المنازل وتشجيع السكان على الاستقرار طويل الأمد في الإمارة. ومن خلال مبادرات مثل برنامج المشتري الأول للمنازل الذي أطلقته دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إلى جانب التحديثات الأخيرة على أنظمة الإقامة المرتبطة بالاستثمار العقاري، يشهد السوق تحولاً متزايداً نحو خدمة المستخدمين النهائيين والمقيمين الدائمين الباحثين عن الاستقرار ونمط الحياة المجتمعي.

وقد تمكن أكثر من 3200 شخص من شراء منزلهم الأول منذ إطلاق البرنامج في يوليو 2025، ما يعكس استمرار الطلب القوي على تملّك العقارات في الإمارة.

كما يُتوقع أن تسهم التعديلات الأخيرة على اللوائح المرتبطة بالإقامة العقارية في تعزيز ثقة المشترين، بما في ذلك إلغاء الحد الأدنى لقيمة العقار المطلوب للملاك الأفراد الراغبين في الحصول على تأشيرة مستثمر عقاري لمدة عامين. وتؤكد هذه الإجراءات التزام دبي بدعم سوق عقاري أكثر استدامة وتركيزاً على المستخدم النهائي.