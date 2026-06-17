العقارات الفاخرة في دبي تواصل جذب الأنظار

البيان

تسجل دبي باستمرار مستويات قياسية عالمية في قطاع العقارات الفاخرة، حيث قفزت مبيعات العقارات الفاخرة القائمة، والتي ما زالت قيد الإنشاء، حيث يعود ذلك إلى المشاريع المبتكرة التي تعيد تعريف معايير المعيشة، والتي تقدم تصاميم معمارية أيقونية، وخدمات فندقية استثنائية.

وواصل سوق العقارات الفاخرة في دبي جذب استثمارات قوية خلال شهر مايو، حيث سجل المطورون مبيعات بقيمة تقارب 5 مليارات درهم للمنازل قيد الإنشاء، التي يزيد سعرها على 5 ملايين درهم.

ويؤكد الزخم المتواصل في السوق متانة جاذبية دبي الاستثمارية وقدرتها على استقطاب رؤوس الأموال، حتى في ظل التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، كما يشير إلى استمرار الطلب القوي على الأصول العقارية عالية القيمة، مدعوماً بالنمو الاقتصادي، وتوسع الأنشطة التجارية، والمكانة المتنامية للإمارة كمركز عالمي للأعمال والمال.

وتتصدر الإمارات عالم العقارات الفاخرة المرتبطة بأسماء تجارية عالمية، حيث تشهد دبي طلباً متزايداً على مشاريع تحمل أسماء كبرى شركات السيارات، الموضة، والضيافة. وتظل وجهات جميرا ووسط دبي والخليج التجاري جذابة استثمارياً، نظراً لجودتها المعمارية الاستثنائية.

وفي هذا الإطار، وحصدت شركة عارف للتطوير العقاري جائزة الجلف نيوز لاختيار المحررين عن فئة أفضل مجتمع فلل فاخرة للعام، عن مشروعها السكني كابالي هيلز، وذلك خلال حفل أقيم مؤخراً في متحف المستقبل بدبي.

ويأتي هذا التكريم، تقديراً للمفهوم المعماري المبتكر، الذي يقوم عليه المشروع، حيث تتميز كل فيلا بتصميم وواجهة فريدة، ما يجعل كل وحدة سكنية تجربة مستقلة، تعكس طابعاً خاصاً من التميز والخصوصية والإبداع الهندسي، في إطار مجتمع فاخر، يعيد صياغة مفهوم السكن الراقي.

ويأتي هذا الإنجاز، في ظل نمو ملحوظ يشهده سوق العقارات في دولة الإمارات، لا سيما في قطاع المجتمعات السكنية الفاخرة، مع تزايد الطلب من المستثمرين الدوليين والمستخدمين النهائيين على مشاريع عالية الجودة، تعتمد على التخطيط المتقن والتنفيذ الموثوق.

وقال عارف عبد اللطيف رئيس مجلس الإدارة والمؤسس لشركة عارف للتطوير العقاري، إن هذا التتويج يمثل محطة مهمة في مسيرة الشركة، ويعكس نجاح رؤيتها في تطوير مجتمعات سكنية، ترتقي بتجربة المعيشة، وتجمع بين الجودة المعمارية والقيمة المستدامة، مؤكداً أن مشروع «كابالي هيلز» يجسد التزام الشركة بالابتكار وتلبية تطلعات العملاء.