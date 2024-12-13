«مِراس» تسلّم مشروع «بولغري أوشن مانشنز» ضمن جزيرة «جميرا باي»

أعلنت «مِراس» التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات»، عن تسليم منازل «بولغري أوشن مانشنز» الحصرية والفاخرة ضمن جزيرة «جميرا باي»، بما يمثل إنجازاً رئيسياً في استكمال هذا المشروع بين الشركة والعلامة التجارية الفاخرة ذات الشهرة العالمية «بولغري»، لتوفير منطقة سكنية حصرية في واحدة من أكثر المناطق المرغوبة على الواجهة البحرية في دبي.

وتم تطوير 7 منازل فاخرة فقط من «بولغري أوشن مانشنز»، وتم تصميم كل منها وفقاً لمعايير دقيقة واهتمام بالتفاصيل.

ومن المقرر أن يتم تسليم المنازل في «نادي بولغري لليخوت».

وقال خالد المالك، الرئيس التنفيذي في «دبي القابضة للعقارات»: «يسعدنا أن نعلن عن اكتمال وتسليم مشروع «بولغري أوشن مانشنز» الفاخر والحصري.

يأتي هذا المشروع تتويجاً لشراكة رائعة مع «بولغري»، حيث يجمع بين أناقتها المميزة ورؤيتنا لإنشاء مساحات استثنائية للعيش. لقد قمنا معاً بتصميم واحدة من أكثر الوجهات السكنية تميزاً في دبي، والتي تمزج بين التصميم العالمي وتجارب أسلوب الحياة العصري. ونؤمن في «مِراس» بالابتكار وتجاوز المألوف وإرساء معايير جديدة تسهم بشكل مستمر في إعادة تعريف مفهوم الحياة الفاخرة».

وتعكس «بولغري أوشن مانشنز» جماليات «بولغري» المستوحاة من البحر الأبيض المتوسط التي يمكن رؤيتها بأنحاء «جميرا باي»، التي تمثل ملاذاً حصرياً للأفراد ذوي الثروات الكبيرة الذين يبحثون عن عقارات منعزلة على الواجهة البحرية. والمشروع صممته شركة الهندسة المعمارية الإيطالية «أنطونيو شيتيريو باتريشيا فييل» وبنائه مجموعة «إنوفو».