«دوتكو» تحوز عقد إنشاء مشروع «سويد وان» بـ 730 مليون درهم

أعلنت شركة «سويد آند سويد» العقارية أنها منحت شركة «دوتكو» للإنشاءات عقد إنشاء مشروع «سويد وان» وهو مشروع تطوير للمكاتب من الدرجة الأولى، بقيمة 730 مليون درهم في أبراج بحيرات جميرا.

وقامت الشركة بتنفيذ عدد من المشاريع المهمة مثل دبي مول وبوكس بارك وبرج مارينا هايتس. ويُعد هذا التعاون امتداداً للعلاقة طويلة الأمد التي تجمع بين «سويد آند سويد» العقارية و«دوتكو» للإنشاءات، اللتين تعاونتا في السابق على مشروع بناء المقر الرئيس لشركة «فيزا» في مدينة دبي للإنترنت.

وقال ماهر سويد، الشريك الإداري في شركة «سويد آند سويد»: «يُعد «سويد وان» مشروعاً حيوياً بالنسبة لشركتنا، وقد صُمم للارتقاء بمعايير المساحات المكتبية التجارية داخل أبراج بحيرات جميرا. وصُمم مشروع «سويد وان» لتوفير 500 ألف قدم مربعة من المساحات المكتبية المتميزة مع مجموعة من وسائل الراحة التي تهدف إلى جذب المستأجرين الذين يبحثون عن بيئة عمل صحية في أبراج بحيرات جميرا.

وسيتضمن المشروع مجموعة من منافذ المأكولات والمشروبات. وسيتم توفير أربعة طوابق لمواقف السيارات تحت الأرض تغطي كامل مساحة المبنى، بالإضافة إلى مواقف سيارات مخصصة للزوار. وستكون سهولة الوصول إلى المبنى ميزة رئيسة في المشروع.