«الفطيم للمقاولات» تفوز بعقد بناء 142 فيلا فائقة الفخامة ضمن «إيدن هيلز»

فازت «الفطيم للمقاولات» بعقد تنفيذ أعمال بناء 142 فيلا فائقة الفخامة ضمن مشروع «إيدن هيلز» في دبي، بما يعزز حضورها في قطاع المشاريع السكنية عالية القيمة في الإمارات.

ومن المقرر إنجاز المشروع في عام 2028، ويضم 4 تصاميم فاخرة للفلل التي تضم 5 غرف نوم، وهي «فيرا» و«ميرا» و«مايا» و«بيلا». وتتولى «لوكي» تصميم الأعمال المعمارية للمشروع، في حين تتولى «ستوديو إم» تنسيق التصاميم الداخلية. وستتولى «الفطيم للمقاولات»، بصفتها المقاول الرئيس، تنفيذ هذه الفلل ضمن مختلف مراحل المشروع.

وتم توقيع الاتفاقية بحضور شهاب لطفي، رئيس مجلس إدارة H&H، وميلتوس بوسينيس، الرئيس التنفيذي لشركة H&H، ومورلي سيركام، المدير العام لشركة «الفطيم للمقاولات»، في خطوة تمثل نقلة نوعية في مسيرة نمو محفظة مشاريع «الفطيم للمقاولات». ويقع مشروع «إيدن هيلز» ضمن إحدى الوجهات السكنية الناشئة التي تستقطب اهتماماً متزايداً في دبي.

وقال مورلي سيركام، المدير العام لشركة «الفطيم للمقاولات»: «يرسي مشروع (إيدن هيلز) معياراً جديداً للوجهات السكنية فائقة الفخامة في دبي، بفضل تناغم عناصره التي تجمع بين التصميم المدروس، والتخطيط المستوحى من الطبيعة، ومعايير الجودة المتبعة في تنفيذ تفاصيله كافة. ويسرنا أن نتعاون مع شركة H&H في تنفيذ مشروع بهذا الحجم والأهمية، والذي يعكس التطور المستمر الذي يشهده سوق العقارات الفاخرة في دبي. وانطلاقاً من خبرتنا في تنفيذ المشاريع الكبرى، نتطلع إلى تحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس، وتأكيد التزامنا الراسخ باعتماد أعلى مستويات الحرفية والموثوقية والتميّز في التنفيذ».

وقال شهاب لطفي، رئيس مجلس إدارة H&H: «نحرص على التعاون مع شركاء قادرين على مواكبة معاييرنا المرتبطة بالجودة والابتكار ودقة التنفيذ. ويمثل اختيار (الفطيم للمقاولات) خطوة مهمة في مسار إنجاز مشروع (إيدن هيلز)، الذي يقدم تصوراً جديداً للحياة السكنية الراقية من خلال تصميم معماري مدروس، ومساحات خضراء رحبة، وبيئة تعزز الارتباط بالطبيعة».